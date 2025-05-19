CHP mitingine kaç kişi katıldı? Özgür Özel "2 milyon" dedi, emniyet ise farklı söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla İzmir'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine, Özel 2 milyon kişinin katıldığını belirtirken, emniyet kaynakları katılımı 70 bin olarak açıkladı.

İzmir'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenlendi. Özel'in 2 milyon kişinin katıldığını söylediği mitinge, emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre 70 bin kişinin katıldığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla her hafta bir şehirde düzenlenmesi planlanan "demokrasi mitingleri" kapsamında "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda miting düzenlendi.

ÖZGÜR ÖZEL "2 MİLYON" DEDİ, EMNİYET "70 BİN"

Konuşmasında mitinge 2 milyon kişinin katıldığı vurgusunu yapan Özgür Özel, "Burada 2 milyonun üzerinde İzmirlinin gözünün içine baka baka söylüyorum, Ekrem Başkan suçsuzdur" açıklamasında bulunurken, emniyet kaynakları mitinge katılan kişi sayısını 70 bin olarak verdi.