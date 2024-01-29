CHP'den YSK'ya 'birinci sıra' itirazı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), AK Parti'nin birinci sırada çıktığı kura için YSK'ya itiraz etti.
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
31 Mart'ta yerel seçimlerine günler kala Yüksek Seçim Kurulu (YSK) siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlemişti.
"YSK kararıyla seçime katılma yeterliliğine sahip 36 siyasi parti tespit ve ilan edilmiştir." diyen Yener açıklamalarına "Seçim takviminde işleyen süreç içerisinde Yenilik Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını belirttiğinden kura çekimine 35 siyasi partimiz katılacaktır. Yine devam eden süreç içerisinde seçime katılan siyasi partilerimizden Büyük Türkiye Partisi, ismini Ocak Partisi olarak değiştirdiğinden kura çekimine bu isimle katılacaktır" ifadelerini ekleyerek kura çekimini başlatmıştı.
AK PARTİ İLK, CHP 18. SIRADA
Kurada, AK Parti 1, CHP 18, MHP 31, İyi Parti 2 , Gelecek Partisi 16, Saadet Partisi ise 34. sırada yer aldı.
PARTİLERİN PUSULADAKİ YERLERİ
Siyasi partilerin pusuladaki yerleri şu şekilde:
- Adalet ve Kalkınma Partisi 1. sıra
- İYİ Parti 2. sıra
- Sol Parti 3. sıra
- Büyük Birlik Partisi 4. sıra
- Memleket Partisi 5. sıra
- Anavatan Partisi 6. sıra
- Demokratik Sol Parti 7. sıra
- Yeniden Refah Partisi 8. sıra
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 9. sıra
- Türkiye Komünist Partisi 10. sıra
- Anadolu Birliği Partisi 11. sıra
- Zafer Partisi 12. sıra
- Halkın Kurtuluşu Partisi 13. sıra
- Türkiye Komünist Hareketi 14. sıra
- Bağımsız Türkiye Partisi 15. sıra
- Gelecek Partisi 16. sıra
- Yeni Türkiye Partisi 17. sıra
- Cumhuriyet Halk Partisi 18. sıra
- Emek Partisi 19. sıra
- HÜDA Par 20. sıra
- Halk ve Özgürlükler Partisi 21. sıra
- Ocak Partisi 22. sıra
- Adalet Birlik Partisi 23. sıra
- Demokrat Parti 24. sıra
- Güç Birliği Partisi 25. sıra
- Millet Partisi 26. sıra
- Milli Yol Partisi 27. sıra
- Adalet Partisi 28. sıra
- Genç Parti 29. sıra
- Aydınlık Demokrasi Partisi 30. sıra
- Milliyetçi Hareket Partisi 31. sıra
- Türkiye İşçi Partisi 32. sıra
- Demokrasi ve Atılım Partisi 33. sıra
- Saadet Partisi 34. sıra
- Vatan Partisi 35. sıra
CHP İTİRAZ ETTİ
Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin AK Parti'nin birinci sırada çıktığı kura için bugün YSK'ya itiraz ettiği öğrenildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi