Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • CHP'den YSK'ya 'birinci sıra' itirazı

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), AK Parti'nin birinci sırada çıktığı kura için YSK'ya itiraz etti.

    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP&#039;den YSK&#039;ya &#039;birinci sıra&#039; itirazı
    Chp, Ysk, Seçim, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    31 Mart'ta yerel seçimlerine günler kala Yüksek Seçim Kurulu (YSK) siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlemişti.

    "YSK kararıyla seçime katılma yeterliliğine sahip 36 siyasi parti tespit ve ilan edilmiştir." diyen Yener açıklamalarına "Seçim takviminde işleyen süreç içerisinde Yenilik Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını belirttiğinden kura çekimine 35 siyasi partimiz katılacaktır. Yine devam eden süreç içerisinde seçime katılan siyasi partilerimizden Büyük Türkiye Partisi, ismini Ocak Partisi olarak değiştirdiğinden kura çekimine bu isimle katılacaktır" ifadelerini ekleyerek kura çekimini başlatmıştı.

    AK PARTİ İLK, CHP 18. SIRADA

    Kurada, AK Parti 1, CHP 18, MHP 31, İyi Parti 2 , Gelecek Partisi 16, Saadet Partisi ise 34. sırada yer aldı.

    PARTİLERİN PUSULADAKİ YERLERİ

    Siyasi partilerin pusuladaki yerleri şu şekilde:

    • Adalet ve Kalkınma Partisi 1. sıra
    • İYİ Parti 2. sıra
    • Sol Parti 3. sıra
    • Büyük Birlik Partisi 4. sıra
    • Memleket Partisi 5. sıra
    • Anavatan Partisi 6. sıra
    • Demokratik Sol Parti 7. sıra
    • Yeniden Refah Partisi 8. sıra
    • Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 9. sıra
    • Türkiye Komünist Partisi 10. sıra
    • Anadolu Birliği Partisi 11. sıra
    • Zafer Partisi 12. sıra
    • Halkın Kurtuluşu Partisi 13. sıra
    • Türkiye Komünist Hareketi 14. sıra
    • Bağımsız Türkiye Partisi 15. sıra
    • Gelecek Partisi 16. sıra
    • Yeni Türkiye Partisi 17. sıra
    • Cumhuriyet Halk Partisi 18. sıra
    • Emek Partisi 19. sıra
    • HÜDA Par 20. sıra
    • Halk ve Özgürlükler Partisi 21. sıra
    • Ocak Partisi 22. sıra
    • Adalet Birlik Partisi 23. sıra
    • Demokrat Parti 24. sıra
    • Güç Birliği Partisi 25. sıra
    • Millet Partisi 26. sıra
    • Milli Yol Partisi 27. sıra
    • Adalet Partisi 28. sıra
    • Genç Parti 29. sıra
    • Aydınlık Demokrasi Partisi 30. sıra
    • Milliyetçi Hareket Partisi 31. sıra
    • Türkiye İşçi Partisi 32. sıra
    • Demokrasi ve Atılım Partisi 33. sıra
    • Saadet Partisi 34. sıra
    • Vatan Partisi 35. sıra

    CHP İTİRAZ ETTİ

    Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin AK Parti'nin birinci sırada çıktığı kura için bugün YSK'ya itiraz ettiği öğrenildi.

    Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ChpYskSeçim
    Haberler > Gündem > CHP'den YSK'ya 'birinci sıra' itirazı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Santa Maria Kilisesi'nde öldürülen Tuncer Cihan toprağa verildi - GündemKilisede öldürülen Tuncer Cihan toprağa verildiSaldırganların kiliseye giriş anları kameralarda: Öldürdükleri kişiye kapıyı açmışlar - GündemÖldürdükleri kişiye kapıyı açmışlarMaskeli kilise saldırısında DAEŞ detayı: 'Birinci sınıf ölüm timi' çıktılar - Gündem'Birinci sınıf ölüm timi' çıktılarİstanbul Latin Katolik Kilisesi'nden saldırı açıklaması: Kapılarımızı kilitleyeceğimizi düşünenler başaramayacak - Gündemİstanbul Latin Katolik Kilisesi'nden saldırı açıklamasıGayrettepe-Kağıthane metrosu açıldı: Birilerinin dizleri titremeye başladı - Gündem"Birilerinin dizleri titremeye başladı"Çanakkale'de ada feribotları iptal - GündemÇanakkale'de ada feribotları iptalNaci Görür tek tek sayarak yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttı - Gündem'Oralarda deprem tehlikesi çok ciddi arttı'Emre Belözoğlu'ndan Seçil Erzan yorumu: Süpermarket çalışanına değil, banka müdürüne güvendik - GündemEmre Belözoğlu'ndan Seçil Erzan yorumuSarıyer'de saldırıya uğrayan kiliseye Türk bayrağı asıldı - GündemSarıyer'de saldırıya uğrayan kiliseye Türk bayrağı asıldıİstanbul'un trafiği böyle rahatlayacak! Bakan Uraloğlu'dan TGRT'ye özel açıklamalar - Gündemİstanbul'un trafiği böyle rahatlayacak!
    Sonraki Haber Yükleniyor...