CHP'den YSK'ya 'birinci sıra' itirazı

31 Mart'ta yerel seçimlerine günler kala Yüksek Seçim Kurulu (YSK) siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlemişti.

"YSK kararıyla seçime katılma yeterliliğine sahip 36 siyasi parti tespit ve ilan edilmiştir." diyen Yener açıklamalarına "Seçim takviminde işleyen süreç içerisinde Yenilik Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını belirttiğinden kura çekimine 35 siyasi partimiz katılacaktır. Yine devam eden süreç içerisinde seçime katılan siyasi partilerimizden Büyük Türkiye Partisi, ismini Ocak Partisi olarak değiştirdiğinden kura çekimine bu isimle katılacaktır" ifadelerini ekleyerek kura çekimini başlatmıştı.

AK PARTİ İLK, CHP 18. SIRADA

Kurada, AK Parti 1, CHP 18, MHP 31, İyi Parti 2 , Gelecek Partisi 16, Saadet Partisi ise 34. sırada yer aldı.

PARTİLERİN PUSULADAKİ YERLERİ

Siyasi partilerin pusuladaki yerleri şu şekilde: