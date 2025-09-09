CHP'li belediyede maaş krizi: İşçiler belediyeyi işgal etti

İzmir’in Buca Belediyesi’ne bağlı BUCAMAR çalışanları, yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle belediye binasında oturma eylemi başlattı. İşçiler, en az iki maaş ödenene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

DİSK Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, belediye önünde yaptığı açıklamada, işçilerin ciddi bir mağduriyet yaşadığını belirtti. Yıldız, “Buca Belediyesi işçileri aylardır maaş alamıyor, evine ekmek götüremiyor, kirasını ödeyemiyor, bankalara ve kredi kartlarına borçlanıyor. Artık sabredecek güçleri kalmadı.” dedi.

Başkan ile görüştüklerini ve kısmi ödeme yapılacağını öğrendiklerini söyleyen Yıldız, işçilerin beklentisinin en az iki maaş olduğunu vurguladı. “Cuma günü bir buçuk maaş ödenebileceği söylendi, ancak bu işçilerin ek hesaplarını kesecek ve cebine bir şey kalmayacak. Biz en az iki maaş bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İlgili Haber CHP'li Belediye Başkanı zabıtaları sopayla dövdü! Şoke eden görüntüler

Yıldız, eylemin ödemeler yapılana kadar devam edeceğini belirterek, “Buca halkından ricamız, yarın belediyeye kimse gelmesin. Yarın burada hizmet verilmeyecek. Kapılar kilitli olacak, oturma eylemi sürecek.” dedi.

BUCAMAR işçileri 15 Haziran’da da maaş ve alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi yapmıştı.