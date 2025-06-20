İzmir'de sular durulmuyor: Buca'da belediye işçileri her şeyi bıraktı: Vatandaş isyanda...

İzmir Buca'da maaş alamayan belediye işçileri 18 Haziran'da başladıkları iş bırakma eylemini sürdürüyor. İlçede bazı sokaklarda çöp yığınları oluşurken vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde çalışan işçiler geçtiğimiz günlerde 7 günlük bir eylem yapmış kentte ulaşım ve çöp sorunu baş göstermişti.

Fakat anlaşma sağlandıktan sonra belediye toplu işçi çıkarmaya başlamıştı. İzmir'de sular durulmamaya devam ediyor.

Buca ve Karabağlar belediyelerinde çalışan işçilerin düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle başlattığı iş bırakma eylemi devam ediyor.

SOKAKLAR ÇÖP YIĞININA DÖNDÜ

Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacakları ödenmediği gerekçesiyle 18 Haziran'dan bu yana iş bırakma eylemi yapıyor.

Grevin 3'üncü gününde temizlik hizmetlerinde görevli işçilerin iş bırakması nedeniyle Buca'nın bazı sokaklarında çöp yığınları ve kötü koku oluştu.

Bucalılar ise bu duruma tepkilerini dile getiriyor.

EYLEMLER İLÇE İLÇE YAYILIYOR

İş bırakma eylemine ilişkin açıklama yapan işçilerden Ayça Pektaş, üç gün önce başlatılan grevin geniş katılımla devam ettiğini söyledi.

Belediye başkanıyla dün bir görüşme yaptıklarını ve sorunlarını paylaştıklarını anlatan Pektaş, çözüm için adım atılmasını beklediklerini ifade etti.

Çalışanların içeride biriken alacakları nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadığını vurgulayan Pektaş, "Biriken alacaklarımız ve sonraki maaşlarımızın düzenli ve tam yatırılacağına dair teminat alıncaya kadar eylemlerimize devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Karabağlar Belediyesinde çalışan 900 işçi de alacakları ödenmediği için bugün yarım gün iş bıraktı.