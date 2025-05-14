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CHP'li İnan Akgün Alp şaşırttı: Türkiye dünya yıldızı olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP’li İnan Akgün Alp, PKK’nın kendini feshetmesi ile ilgili, "Memleketimizin dağlarına bahar geliyor. Halkımızı barış umudunu yeşertmeye davet ediyorum. Bu meseleyi çözmüş bir Türkiye dünyanın yıldızı olacaktır" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM’de scooter sürerek geldi. Meclisin önünde PKK'nın kendi fesih etmesi ile ilgili açıklama yapan Alp, "Meclisin kasvetli havasından gösterişli makam arabalarından uzaklaşmak istedik. Çünkü memleketimizin dağlarına bahar geliyor. Umut yeşeriyor, barış iklimi hakim oluyor ülkemize. Halkımızı barış umudunu yeşertmeye davet ediyorum. Bu meseleyi çözmüş bir Türkiye dünyanın yıldızı olacaktır. ifadelerini kullandı.

"100 YIL ÖNCEKİ ŞEYLERİ TARTIŞMAK ANLAMSIZ"

Lozan tartışmaları ile ilgilide konuşan Alp, "Bugün kendini fesih etmiş bir örgütün varlık koşullarını, ortaya çıkış koşullarını anlatmış olmasının siyaseten sorgulanacak, yargılanacak bir tarafı kalmamıştır. Örgüt kendini fesih ettikten sonra 40 yıl önceki 100 yıl önceki şeyleri tartışmak anlamsız. Ben memleketin tüm aydınlarını ve ozanlarını barışa sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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