Kaçış yolu bırakmadık! Saha ve masadaki başarı terörü bitirdi

PKK’yı mağaralardan çıkamaz hâle getiren sürecin fitili 24 Ağustos 2016 yılında Fırat Kalkanı ile ateşlendi. Suriye ve Irak’taki seri harekâtlarla ‘girilemez’ denilen bölgeler terörden arındırıldı. Sahada operasyonlar devam ederken diplomasiden de yararlanıldı.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Terör örgütü PKK’nın kongresini toplayarak fesih kararı almasında 2016 yılı milat oldu. FETÖ’cü hainlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) temizlenmesinin ardından Suriye ile Irak’ın kuzeyine yönelik başlatılan operasyonlar, yapılan yeni kalekollar ve millî silahlar PKK’nın pes etmesinde önemli bir etken oldu. Türkiye’nin, fesih kararıyla 47 yıllık terör tarihini geride bırakma süreci, TSK’nın hem karadan hem de havadan bölgede oldukça etkin sürdürülen harekâtlarında geçmiş yıllarda yürütülen operasyonlardan farklı bir yol izlemesi ve strateji değişikliğine gitmesiyle başladı. Terör örgütünü mağaralardan çıkamaz hâle getiren sürecin fitili 24 Ağustos 2016 yılında ateşlendi. Türkiye, Suriye’de Fırat Kalkanı, Bahar Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtlarını düzenledi. Bütün bu harekâtlarla “tampon bölgeler” oluşturuldu. TSK, Mart 2018’de ise bu kez Kuzey Irak’ta Dicle Kalkanı Harekâtı’nı başlattı. PKK’ya karşı yürütülen sınır ötesi operasyonla Hakurk bölgesi büyük ölçüde kontrol altına alındı. Önceki harekâtlarda, kara ve hava kuvvetleri belirlenen hedefleri iha ederek geri çekiliyordu. Ancak TSK bu defa geri çekilmedi ve 2019 yılına gelindiğinde Irak’ta Pençe Harekâtları serisi başladı, belli bölgelerde askeri üsler kurdu. Terörle mücadelede konsept değişikliğine giden TSK, sınırların emniyetini ileriden sağlama ve terörü kaynağında yok etme stratejisini devreye soktu. Türkiye’nin PKK terörü ile mücadelesindeki en önemli başarılarından biri elde edildi, TSK, terör örgütünün “girilemez, ulaşılamaz” ilan ettiği Kuzey Irak’taki en önemli üslenme bölgesi olan Zap’ı kontrol altına alarak kilidi kapattı ve terör örgütünün çöküş süreci başladı.

HAİNLER İNLERİNDEN ÇIKAMADI

21. yüzyılın savaşlar terminolojisine “Türk Doktrini” olarak giren SİHA’ların bölgede etkin kullanımı teröristleri saklandıkları mağaralardan çıkamaz hâle getirdi. İHA’ların bölgeden sağladığı istihbarat ise Türkiye’nin ABD’ye bağımlılığını azaltırken, teröristlerin sözde yöneticileri ile olan bağları koparıldı. ZAP’ta kilidin kapatılması ile mağara temizliği başladı. Mehmetçik bugüne kadar 3 bin 578 mağara ve sığınağı kullanılamaz hâle getirirken teröristlerin bir daha oralara yerleşmesinin önünü kapattı. Sahada operasyonlar bütün hızıyla devam ederken diplomasi devreye girdi ve Ankara-Bağdat hattı, terör örgütü ile mücadele sürecinde ilk defa geçtiğimiz yıl “ortak mücadele”den bahsetti. Bağdat yönetimi, PKK’yı Irak topraklarını kullanarak Türkiye’yi hedef alan örgüt olarak da tanımladı ve yasaklı örgüt olarak kabul etti. Harekâtlarla mağaralardan çıkamaz hâle getirilen terör örgütü, Esad rejiminin yıkılması ve Irak’ın yüz çevirmesi ile köşeye sıkıştırıldı.

SIZMALAR DUVARLARLA ENGELLENDİ

Terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri de sınır güvenliği oldu. Birinci derecede riskli olan 1.471 kilometre uzunluğundaki Suriye ve İran sınırlarının yaklaşık yüzde 80’lik kısmını oluşturan 1.168 kilometrede güvenlik duvarı ve yaklaşık yüzde 85’lik kısmını oluşturan 1.254 kilometresinde devriye yolu çalışmaları bitirildi. Irak sınırındaki Habur ve Hezil Çayları boyunca yaklaşık 33 kilometrelik kısmında sedde ve yüksek güvenlikli panel çitin 23.5 kilometrelik kısmı tamamlanarak sınır güvenliğinin etkinliği artırıldı.