'Terörsüz Türkiye’ye uluslararası yatırım! Bölgede turizmden sanayiye her sektör coşacak

Türkiye 47 yıldır terör sebebiyle çok şey kaybetti. Resmî ve sivil olmak üzere binlerce şehit veren Türkiye, terörle mücadelede yüz milyarlarca dolar kaybetti. Dünyanın en stratejik bölgelerinden birinde olmasına rağmen terör yüzünden özellikle Güneydoğu’ya devlet dışında yatırımlar hep sınırlı kalırken, dış yatırım da gelmedi. Bugün gelinen noktada, terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların teslimi için takvim belirlenmesi ve geçiş için çizilen yol haritası, umutları yeniden yeşertti.

Bölgeye daha önce yatırım yapmış olan iş adamları yeni dönemde daha güvenle yatırım yapacaklarını ifade ederken, küçük ölçekli üreticiler de güvenle çalışabilecek günler için emeği geçenlere teşekkür ediyor. Bölge esnafı ise korkudan ve tehditle kepenk kapattıkları günlerin geride kaldığını ifade ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla “Türkiye’de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek” ifadesini kullandı. Bakan Şimşek’in bu hafta Londra’da yapacağı görüşmelerde de terörün bittiği, güven ve istikrarın arttığı Türkiye’nin potansiyeline dikkat çekmesi de bekleniyor.

Yeni dönemle ilgili açıklama yapan Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Başkanı İbrahim Cemil Yıldız da, fesih kararının hem ülke hem bölge barışına hizmet edeceğini ifade etti ve “Terörden arınmış Türkiye demek, yatırım ortamının güçlenmesi demektir” ifadesini kullandı. Bölge turizmcileri de son yıllarda artan turizm hareketliliğinin, bölgenin potansiyelinin hak ettiği seviyeye kısa sürede ulaşmasını bekliyor.