Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım! 2025'in ilk çeyreğinde yabancılar akın akın geldi

Türkiye, 2025'in ilk çeyreğinde milyarlarca dolarlık doğrudan yatırım çekti. YASED verilerine göre geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artışla Türkiye'ye 3 milyar dolarlık giriş yaşandı. Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkeler ise Kazakistan, Hollanda ve ABD oldu.

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde yatırımcıların gözdesi oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre Türkiye'ye Ocak-Mart döneminde 3 milyar dolarlık doğrudan yatırım gerçekleşti.

TÜRKİYE'YE 3 MİLYAR DOLARLIK DOĞRUDAN YATIRIM

Uluslararası Yatırımcılar Derneği, (YASED) TCMB'nin 13 Mayıs 2025 tarihinde paylaştığı Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derleyerek hazırladığı Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY) Bültenini paylaştı.

Güncel resmi verilere göre, 2025 yılının Mart ayında, Türkiye’ye, 1 milyar milyon dolar değerinde UDY girişi gerçekleşti. Güncel bu istatistikle beraber, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelen toplam UDY miktarı, 3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Yılın ilk çeyreğinde 2024 yılının aynı dönemine kıyasla toplam UDY girişlerinde yüzde 89 oranında bir artış kaydedilirken 1.8 milyar dolara ulaşan yatırım sermayesi girişlerindeki artış ise yüzde 40 düzeyinde gerçekleşti. 2002 yılından itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise yaklaşık 278 milyar dolar oldu.

'TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET' ZİRVEDE



2025 yılının ilk 3 ayında gerçekleşen 1.8 milyar dolar değerindeki yatırım sermayesi girişleri içerisinde, 863 milyon dolarlık yatırım girişi ile 'Toptan ve Perakende Ticaret' yüzde 48 oranında bir pay aldı. '

Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektörü ise 2025 yılında gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinden yüzde 9 düzeyinde bir pay aldı. En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer bir sektör ise yüzde 8 düzeyinde bir pay ile 'Bilgisayarların Elektrik-Elektronik ve Optik Ürünlerin İmalatı' oldu.

Mart 2025 dönemi verilerine göre öne çıkan sektörlerin yatırım sermayesi girişleri içindeki payları sırasıyla; 'Bilgisayarların Elektrik-Elektronik ve Optik Ürünlerin İmalatı' (%23), 'Toptan ve Perakende Ticaret' (%20), 'Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler' (%9), 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' (%9), 'Gıda İçecek ve Tütün Ürünleri İmalatı' (%8) sektörleri oldu.

EN FAZLA YATIRIM YAPAN ÜLKELER



2025 yılının ilk çeyreğinde ülkemize en fazla uluslararası yatırım yapan ülkeler 'Kazakistan', 'Hollanda', 'Amerika Birleşik Devletleri', 'Almanya' ve 'İsviçre oldu.