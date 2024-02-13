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    • CHP'nin belediye başkan adayına çiftçilerden "gübreli" protesto

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    CHP&#039;nin belediye başkan adayına çiftçilerden &quot;gübreli&quot; protesto
    Bursa, Yenişehir, CHP, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir grup vatandaş, emekli olamamaları nedeniyle CHP'den Yenişehir Belediye Başkan adayı olan Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş'ı suçladı. Çiftçiler, odanın önüne ve odaya ait resmi araca hayvan dışkısından olan organik gübre döktü.

    Bursa'nın Yenişehir ilçesinde emekli olamayışlarının faturasını CHP'den Yenişehir Belediye Başkan adayı olan Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş'a kesen çiftçiler odanın önüne ve odaya ait resmi araca hayvan dışkısından olan organik gübre döktü.

    "GELMİŞ BİR DE OY İSTİYOR"

    Yenişehir Ziraat Odası Başkanı iken CHP Belediye Başkan adayı olan Sadi Aktaş’a tepki gösteren çiftçiler, “Bizim işimizi bitirsin ondan sonra gelsin. Gelip bir de köyümüzden oy istiyor. CHP’den aday olmuş” dediler.

    CHP'nin belediye başkan adayına çiftçilerden "gübreli" protesto

    "KAYITLAR DÜZGÜN TUTULMADIĞI İÇİN EMEKLİ OLAMADIK"

    Çiftçilerden Emin Serin, “Biz bugün eylem yapmak için geldik. Yenişehir Ziraat Odası'nın hatasından dolayı emekli olamıyoruz. 25 yıl Bağkur ödememize rağmen ziraat odası, kayıtları düzgün tutmadığı için emekli olamadık. Sadi Aktaş ziraat odasını bırakıp belediye başkanlığına soyunuyor. Bize geldi oy istemeye buradaki işi bitirsin öyle gelsin. Utanmadan köye gelip oy istiyor" dedi.

    Bir diğer mağdur Halil Darçın ise kendileri gibi emekli olamayan 5 bin kişinin olduğunu belirterek, "Bir yıldır emekli olup para alacağımız yerde avukatlara para verip mahkemelerde sürünüyoruz. Para alamıyoruz. Emekli olamıyoruz" diye konuştu.

    CHP'nin belediye başkan adayına çiftçilerden "gübreli" protesto

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BursaYenişehirCHP
    Haberler > Gündem > CHP'nin belediye başkan adayına çiftçilerden "gübreli" protesto
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