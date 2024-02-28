Yangın zannedilmişti! Suçunu itiraf etti

Yalova'da şubat ayında meydana gelen yangında yaşamını yitiren 65 yaşındaki yerel sanatçı Ahmet Anıl'ın, cinayete kurban gittiği belirlendi. Polis, 19 yaşındaki L.Ç.'nin cinayeti itiraf ettiğini ve yaşlı adamı boğarak öldürdükten sonra evi ateşe verdiğini açıkladı.

Yalova’da 26 şubat tarihinde, Şehit Ömer Faydalı Caddesi Hacı Kemal Bey Hünkar Apartmanı’nın birinci katında henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıkmıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken daireye giren ekipler içerde Ahmet Anıl’ın cansız bedenini bulmuştu. Evde olay yeri inceleme ekipleri ve savcı inceleme yapmış, incelemelerin ardından Anıl’ın cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

OLAYIN İÇYÜZÜ BAMBAŞKA ÇIKTI

Yangında hayatını kaybettiği sanılan sanatçının ölümünün içyüzü başka çıktı. Olay sonrası polise giderek teslim olan L.Ç, işlediği cinayeti de itiraf etti. Zanlının maktullün evine misafir olarak gittiği ve burada bir konu üzerine tartıştığı öğrenildi. L.Ç, cinayeti Ahmet Anıl’ın boğazını sıkarak işlediğini itiraf etti. Zanlı sonrasında evi ateşe vererek bölgeden uzaklaştığını söyledi.

Cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.