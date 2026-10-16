Çivi gibi saplandı! Sokak ortasında yürekleri ağza getiren olay: Araçta hasar var
Antalya’da altyapı çalışmaları sırasında elektrik direği bir aracın üzerine devrildi. Drfek araca çivir gibi saplanırken araç sahibi duruma “Bu aracın durumu ne olacak. Ben avukat mı çağıracağım, polis mi çağıracağım" diyerek tepki gösterdi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde elektrik altyapı şebeke çalışmaları sırasında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Çalışmalar esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü devrilen elektrik direği, park halindeki 07 ADV 36 plakalı otomobilin arka kısmına düştü.
“BU ARACIN DURUMU NE OLACAK?”
Direğin çivi gibi saplandığı araçta maddi hasar oluştu. Araç sahibi Alpay Raşit Uçak'ın "Bu aracın durumu ne olacak. Ben avukat mı çağıracağım, polis mi çağıracağım" diye konuştu.
KISA SÜRELİ TARTIŞMA
Olayın ardından araç sahibi Uçak'ın şikayetçi olduğu öğrenildi.
Direğin otomobilin üzerine devrilmesinin ardından araç sahibi ile bölgede çalışma yürüten kişiler arasında da tartışma çıktı. Çalışma yapan kişilerin "Biz hizmet ediyoruz" şeklindeki ifadelerine çevredeki bazı vatandaşlar tepki gösterdi.