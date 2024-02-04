Çocukları ile 3 gün enkaz altında kalan kadın kurtuluşunu tüyler ürpertti!

Kahramanmaraş depreminde çocukları ile enkazda kalan Sude Rümeysa Özbek, yaşadıklarını anlattı. Genç anne evlatlarını hayatta tutmak için emzirdiğini söyledi. Umudunun kesildiği anda dua ettiğini dile getiren Özbek, "Hz. Yusuf'u kuyudan çıkaran Rabbim, Hz. Yunus'u balığın karnından çıkaran Rabbim, çocuklarımı da bu enkazdan çıkarır dedim, akşamına kurtulduk” şeklinde konuştu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 53 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. Asrın felaketinin üstünden bir yıl geçti ama geride kalanların acıları tazeliğini hala koruyor. Bölge halkı aynı korkuyu yaşamaya devam ediyor. Depreme Kahramanmaraş'ta yakalanan 25 yaşındaki Sude Rümeysa Özbek, enkaz altında kaldığı 3 günü anlattı.

"ÇOCUKLARIMI EMZİREREK HAYATTA TUTTUM"

Şuan konteyner kentte kalan Sude Rümeysa Özbek, enkaz altındayken evlatlarını yaşatmak için gıda aradığını bir şey bulamayınca iki yavrusunu da emzirdiğini dile getirdi. Özbek, aç ve susuz kaldığı için sütünün de kesildiğini sonrasında da çocuklarının bebek bezlerini sıkıp idrarlarını içirerek hayatta kaldıklarını ifade etti.

"ANNEME ÖLDÜĞÜMÜZÜ SÖYLEDİLER"

Ailecek psikolojilerinin iyi olmadığını söyleyen Sude Rümeysa Özbek, "Çocuklarım kafalarına karton geçirip, 'deprem oluyor imdat. Bizi kurtarın.' diye bağırıyor. Onların bu sözleri benim enkaz altındayken sesimi duyurmam için sarf ettiklerimdi" dedi. Çaresizce ölümü beklediği anlardan da bahseden genç anne, "Ölümün kıyısında 3 gün kaldım. Bir ara o kadar ümidi kestim ki, özellikle AFAD ekiplerinin gelip de sesimizi duymadığı anlarda... Anneme öldüğümüzü söylediler, 'aşağıda 7 tane ceset görüyoruz' dediler. Oysaki biz bütün sesleri duyuyorduk." dedi.

"TAKIR TAKIR SES DUYDUM, MEĞER EŞİM MOLOZLARI YİYORMUŞ"

Deprem anında eşi Mehmet'in beşiğin üstüne kapandığını dile getiren Sude Rümeysa, "Beşikle birlikte boynu sıkıştı. Sadece uzuvlarını kurtarmaya çalıştı. En son takır takır ses geliyordu. Bakınca gördüm, eşimin eli ağındaydı ve moloz parçasını kemiriyordu" ifadelerini kullandı.

"'HZ. YUSUF'U KUYUDAN ÇIKARAN RABBİM BİZİ DE ENKAZDAN ÇIKAR' DEDİM AKŞAMINA KURTULDUK"

Son olarak en çaresiz anda Allaha sığınıp dua ettiğini söyleyen kadın, "'Hz. Yusuf'u kuyudan çıkaran Rabbim, Hz. Yunus'u balığın karnından çıkaran Rabbim, çocuklarımı da beni de bu enkazdan çıkarır' dedim. Çok geçmedi akşamına kurtarma ekiplerinin sesini duyduk ve enkazdan çıktık" dedi.