Bakan Kurum'dan COP31'de tarihi çağrı: Bu uzlaşıya katkı sunmaya hazırız

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da “COP31 Liderler Zirvesi”nde konuştu. Bakan Kurum, Antalya'dan önemli bir çağrı yaparak, "Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkını gözeten, kırılgan ülkelerin finansman ve teknolojiye erişimini kolaylaştıran ve herkesin dönüşümden yararlandığı bir düzen kurabiliriz. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde doğu ile batı, kuzey ile güney arasındaki tarihi ve coğrafi tecrübesiyle bu uzlaşıya katkı sunmaya hazırdır." dedi.

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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen “COP31 Liderler Zirvesi”nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

"Devletlerimizin geleceğini, enerji sistemimizi, sanayimizin rekabet gücünü, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın yaşayacağı bir dünyayı da konuşuyoruz. İşte bu nedenle bu salondaki siyasi irade son derece kıymetlidir. Hep söylüyoruz bir buçuk derece hedefi ortak pusulamız olmalıdır. Fakat 2024 yılında gördük ki küresel ortalama sıcaklık sanayi öncesi seviyenin yıllık bazda 1,5 santigrat derece üzerine çıktı. Felaketler de ardı ardına gelmeye başladı. Bugün Himalayalar'ın eteklerinde Nepal'de seller ve heyelanlar yaşanıyor, canlar gidiyor. Pakistan'daki küçük ada devleti yükselen denizlerin gölgesinde yine geleceklerini korumaya çalışıyor.

"ZAMANIN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ"

Yine Pasifik'te yaşadığımız dramı hepimiz çok iyi biliyoruz: El Nino gibi doğal iklim olayları da küresel sıcaklıkları geçici olarak yükseltme potansiyeli taşıyorlar. Zamanın kıymetini bilmeli ve bir an önce uygulama kapasitemizi yükseltmeliyiz. Elbette her ülkenin şartları, kaynakları, ekonomik kapasitesi, kalkınma ihtiyaçları ve sorumlulukları farklıdır. Ancak ortak başarımız bu farklılıklarda ortak çıkarlarımızı bulabilmemize bağlıdır.

"ANTALYA'DA 3 GÜÇLÜ İRADEYİ ORTAYA ÇIKARMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ"

İklim eylemiyle milli çıkarlarımız arasında güçlü bir kesişim var. Dirençli şehirler ekonomiyi güçlendirir. Doğru tasarlanan iklim eylemi refahın, güvenliğin ve rekabet gücünün yatırımıdır. Bu nedenle COP31 başkanlığına başladığımız günden bu yana müzakereler başkanlığını yürüten Avustralya ile birlikte Antalya'da 3 güçlü iradeyi ortaya çıkarmaya gayret gösteriyoruz. İlk olarak ulusal iklim hedeflerimizi yatırım programlarına dönüştürelim. Hedeflerin, bütçelerin karşılığı da olsun. Bütçeler projeleri, projeler teknoloji, üretim, istihdam ve refahı harekete geçirsin. '35'e 35' küresel elektrifikasyon taahhüdümüzle adil enerji dönüşümü irademizi ortaya koyuyor. 2035'e kadar nihai enerji tüketimindeki elektriğin payını %35'e çıkarma hedefini ve aynı zamanda enerji güvenliği ve teknolojik dönüşüm için küresel bir iş birliği alanı olarak bu konuyu değerlendiriyoruz.

Bakan Kurum'dan COP31'de tarihi çağrı: Bu uzlaşıya katkı sunmaya hazırız

Kaynakları sınırsız, dünya ise tüketilebilir gören bir kalkınma anlayışı sürdürülemez. Bu nedenle saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık Hareketi'ni, döngüsel ekonomiyi ve metan emisyonlarının azaltılmasını iklim eyleminin somut yine araçları olarak görüyoruz.

"MEKANİZMALARI ACİLEN GÜÇLENDİRMELİYİZ"

İkinci olarak iklim finansmanında taahhütten erişime geçelim: Projeler yıllarca finansman bekliyor, kaynaklar yatırıma dönüşmüyor veya ülkeler ağır borç yükleriyle karşılaşıyorsa zaman ve ortak çözüm kapasitesini kaybediyoruz demektir. Finansmanı daha hızlı erişilebilir ve uygulanabilir hale getirecek mekanizmaları acilen güçlendirmeliyiz. COP31 başkanlığı olarak geliştirdiğimiz iklim uygulama köprüsü bu ihtiyaca cevap verecek ve ulusal planları projelerle, projeleri finansmanla, finansmanı teknoloji ve uzmanlıkla buluşturacak. Siyasi iradenin somut yatırımlara dönüşmesini destekleyeceğiz.

"TECRÜBEMİZİ ÜLKELERLE PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

Üçüncü olarak dirençliliği ulusal kalkınma politikalarımızın merkezine taşıyalım. Şehirlerimizi, su kaynaklarımızı, tarım sistemlerimizi ve kritik altyapımızı, geleceğin risklerini hazırlayalım. Türkiye, iki yılda inşa ettiği 500 bin iklim dirençli konutla deprem bölgelerinde edindiği yeniden inşa tecrübesini iklim kaynaklı afetlerle mücadele eden ülkelerle paylaşmaya hazırdır.

DÜNYAYA ÇAĞRI: KATKIYA HAZIRIZ

Bu üç iradenin üzerinde yükselmesi gereken temel değer adalettir. İklim adaleti her ülkenin ortak hedefe kendi imkanlarını, kapasitesini ve kalkınma şartlarını içinde ilerletebileceği bir sistem gerektirir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkını gözeten, kırılgan ülkelerin finansman ve teknolojiye erişimini kolaylaştıran ve herkesin dönüşümden yararlandığı bir düzen kurabiliriz. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde doğu ile batı, kuzey ile güney arasındaki tarihi ve coğrafi tecrübesiyle bu uzlaşıya katkı sunmaya hazırdır.

Devletler rekabet edebilir, milli çıkarlarını kararlılıkla savunabilir. Ancak suyun, gıdanın, afetlerin ve iklim risklerinin sınır tanımadığı alanlarda rekabet olmaz. Ortak akıl geliştirmek hepimizin çıkarınadır. Bugün önümüzde böyle bir fırsat var. Vereceğimiz bir enerji kararı yarım asır sonra bir ülkenin enerji güvenliğine hizmet edebilir. Koruyacağımız bir su havzası, doğmamış çocukların sofrasına bereket olabilir. Dirençli aile getireceğimiz bir şehir yıllar sonra binlerce insanın hayatını koruyabilir. Harekete geçireceğimiz bir teknoloji dünyanın başka bir köşesinde milyonlarca insanın hayatını değiştirebilir.

"BUGÜNÜN İŞARETLERİNDEN YARININ İHTİYAÇLARINI OKUYALIM"

Liderliğin ufku burada başlıyor: Görev süremizden daha uzun yaşayabilecek kararlar almak. Kanuni birkaç damladan bir şehrin geleceğini gördü. Türkiye Yüzyılı da gelecek nesilleri düşünme iradesini taşıyor. Bugün Antalya'da bizlere düşen sorumluluk bütün insanlığın ortak geleceğine aynı ufukla bakmaktır. Gelin bugünün işaretlerinden yarının ihtiyaçlarını okuyalım: Çocuklarımıza kararlarımızı anlatacağımız değil, sonuçlarını yaşayacakları bir gelecek bırakalım. Gelin Antalya'yı vaatlerden uygulamaya geçişin sembol şehri haline getirelim. Ve yıllar sonra bu salondaki bizlerin dönemine bakıldığında gelecek kuşaklar şu cümleyi kurabilsin: 'Onlar geleceği gördüler, sorumluluk aldılar ve ömürlerinden daha uzun yaşayacak kararlar verdiler.'"

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