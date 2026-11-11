COP31'de ünlüler geçidi: Emine Erdoğan'la bir araya geldiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliğinde gerçekleşen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında, sayın Emine Erdoğan da lider eşleri ve ünlü isimlerle bir araya geldi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi düzenlendi.

COP31de ünlüler geçidi: Emine Erdoğanla bir araya geldiler

TEK TEK SOHBET ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da karşılama sonrası liderler ve eşleriyle yakından ilgilenerek, sohbet etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, liderler ve eşleri ile diğer davetliler, açılış programı için Anadolu Salonu'na geçti.

COP31de ünlüler geçidi: Emine Erdoğanla bir araya geldiler

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ DE KATILDI

Öte yandan Emine Erdoğan, etkinlik alanında oyuncular Meryem Uzerli, Tuğba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, milli serbest dalışçı Şahika Ercümen ve eski manken Demet Şener ile de bir araya geldi. Ünlü isimlerle sohbet eden Emine Erdoğan, etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti.

COP31de ünlüler geçidi: Emine Erdoğanla bir araya geldiler

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün başlayan COP31 Liderler Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

COP31de ünlüler geçidi: Emine Erdoğanla bir araya geldiler

Türkiye olarak, iklim diplomasisinin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Emine Erdoğan, "Ülkemize teşrif eden devlet ve hükümet başkanları ve eşleri ile COP31 Liderler Zirvesi'nin açılış töreninde bir araya geldik. Zirvenin, iklim adaletini esas alan, doğanın korunmasını önceleyen ve küresel işbirliğine yeni bir ivme kazandıran sonuçlar üretmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

COP31de ünlüler geçidi: Emine Erdoğanla bir araya geldiler

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala