Covid-19 düzenlemesi yargı paketinde yer alacak mı? Fatih Atik'ten çarpıcı 'infaz düzenlemesi' açıklaması

İnfaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik “Covid 19 düzenlemesi yargı paketinde yer almayacak" dedi. Atik, infaz düzenlemesinin kimleri kapsayacağı ve ne zaman Meclis'e sunulacağı konusunda önemli açıklamalara yer verdi.

İnfaz düzenlemesinin kimleri kapsadığı, siyasi mahkumların tahliye edilip edilemeyeceği konuları giderek netleşiyor.

Af yasası ve yeni infaz düzenlemelerine ilişkin merak edilenleri TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik aktardı.

COVİD-19 DÜZENLEMESİ YARGI PAKETİNDE YER ALACAK MI?

Medya Kritik programında yarın TBMM'ye sunulması beklenen 'yargı paketi'ne yönelik çarpıcı açıklamalarda bulunan Atik "Covid-19 düzenlemesi yargı paketinde yer almayacak" diye konuştu.

Yargı paketi için müzakerelerin bu akşam da devam edeceğini dile getiren Atik, Covid-19 düzenlemesine dair "Bu akşam bu müzakere devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı bunları değerlendirecek. Belki de pakete girer" dedi.

KONUTTA İNFAZIN KAPSAMI GENİŞLEYECEK

Pakette konutta infazın kapsamının genişletileceğinin altını çizen Atik "Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü için 1 yıldan 3 yıla, 70 yaş üstü için 2 yıldan 4 yıla, 75 yaş üstü için 4 yıldan 5 yıla ve 80 yaş üstü hükümlüler için de 6 yıla kadar hapis cezası konutta infaz edilebilecek" sözlerini kullandı.

Hasta ve engelli tutuklulara yönelik düzenlemelere dikkat çeken Fatih Atik "Hastalık ve engellilik durumlarında da 10 yıla kadar, doğum nedenlerinde ise 5 yıla kadar olan hapis cezalarının evde infazına imkan sağlanacak" açıklamasında bulundu.

MÜKERRER SUÇLAR İNFAZ PAKETİNDE YER ALACAK MI?

Yarın paketin Meclis'e sunulacağını vurgulayan Fatih Atik "Mükerrer suç işleyenler cezalarının dörtte üçünü iyi halli olarak infaz ederlerse koşullu salıvermeden yararlanacaklar" dedi.