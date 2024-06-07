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Cuma namazı için evden çıktı, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da, cuma namazına gitmek için hazırlanıp evden çıkan bir kişi, yaklaşık 2 metre uzunluğunda iki yılan görünce paniğe kapıldı.

Poyraz köyü Körpınar mezrasında cuma namazı için evden çıkmaya hazırlanan Mehmet Sürgeç, bahçede bulunan tellerin yakınında ses geldiğini fark etti.

2 METRE UZUNLUĞUNDA YILAN GÖRDÜ

Sesin geldiği yere doğru ilerleyen Sürgeç, yaklaşık 2 metre uzunluğunda iki yılan gördü. Paniğe kapılan Sürgeç, ‘'Cuma namazına gitmek için hazırlandım, bahçede bulunan telin yakınlarında iki yılan gördüm. Son zamanlarda bölgede çok fazla yılan görülmeye başlandı'' dedi.

Telaşlanan Sürgeç, yanında bulunan kürekle yılanları etkisiz hale getirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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