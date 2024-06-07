Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Mehmet Şimşek: Zorunlu deprem sigortası en kısa zamanda devreye girecek

Mehmet Şimşek: Zorunlu deprem sigortası en kısa zamanda devreye girecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mehmet Şimşek: Zorunlu deprem sigortası en kısa zamanda devreye girecek

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Zorunlu deprem sigortası kısa sürede devreye alınacak. Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar teminat altına alınıyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, zorunlu deprem ve ZAS'taki yeniliklere ilişkin değerlendirmede bulundu. Zorunlu deprem sigortasının, 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 tarihli Gölcük Depremi sonrasında bir kanun hükmünde kararnameyle getirildiğini anımsatan Şimşek, bununla sivil konutların sigorta kapsamına alınması için zorunlu deprem sigortasının ihdas edildiğini ve Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) kurulduğunu söyledi.

ŞİMŞEK'TEN SİGORTA KANUNU AÇIKLAMASI

Şimşek, bu sigorta modelinin 2012 yılında Afet Sigortaları Kanunu ile son halini aldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kurulduğu günden bugüne kadar zorunlu deprem sigortasıyla sivil konutlara deprem afeti için teminat sunulurken son olarak 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremler kapsamında zorunlu deprem sigortası olan yaklaşık 500 bin hasarlı konut için 35 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1 Haziran 2024 itibarıyla DASK, 11,3 milyon poliçe kapsamında deprem afetine ilişkin teminat sunuyor."

TAŞINIR MALLARA DA SİGORTA GÜVENCESİ

Bununla birlikte, doğa kaynaklı afet sayısındaki artışın tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de hasarları artırdığına dikkati çeken Şimşek, "Ayrıca, deprem afetinde bina üzerinde yıkıcı hasarlarla karşılaşılmakla birlikte diğer doğal afetlerde yapısı gereği konuttan ziyade konut içindeki taşınır mallarda hasar oluşuyor. Bu durum, depremin yanı sıra diğer doğa kaynaklı afetler bakımından da sigorta himayesinin zorunlu tutulmasını ve teminatın kapsamına konuta ek olarak konut içindeki taşınır malların da eklenmesini gündeme getirdi." ifadelerini kullandı.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI EN KISA ZAMANDA DEVREYE ALINACAK

Mevcut durumda depremin ve yalnızca deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sivil konutlarda yol açtığı maddi zararların zorunlu deprem sigortasıyla teminat altına alındığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Kısa sürede devreye alınacak ZAS ile ek olarak sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta teminatına dahil edilmesi öngörülüyor. Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar teminat altına alınıyor. Ayrıca, mevcut durumda zorunlu deprem sigortasıyla köy alanlarına teminat sunulmazken zorunlu afet sigortasıyla kapsama eklenen doğal afetlerin yapısı gereği köy alanları da kapsama alındı. Hedefimiz, ZAS'ın haziran sonu itibarıyla devreye alınmasıdır."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Parkta dehşet! Başıboş sokak köpeği genç kıza saldırdıAntalya'da baba oğul sokak ortasında tekme tokat kavga etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TÖDEB üyeleri e-ticareti hızlı, düşük maliyetli ve güvenli hale getiriyor - EkonomiTÖDEB üyeleri e-ticareti hızlı, düşük maliyetli ve güvenli hale getiriyorAltında gelecek hafta çok kritik! Son düşüş alım fırsatı mı? - EkonomiAltında gelecek hafta çok kritik!Castrol MAGNATEC, 2024’ün seçilmiş ürünü oldu - EkonomiCastrol MAGNATEC, 2024’ün seçilmiş ürünü olduÇin'den ithal edilen araçlara getirilen ek vergi piyasayı nasıl etkileyecek? İşte tüm merak edilenler - EkonomiÇinli araçlara ek vergi kararı piyasayı nasıl etkileyecek?Küçük şehirlerde büyük kazanç! Bu illerden ev alan enflasyonu yendi, dikkat çeken Ardahan detayı… - EkonomiBu illerden ev alan enflasyonu yendiBakan Şimşek Merkez Bankası'nın son hamlesini değerlendirdi: Sadeleştirme adımlarımız devam edecek - EkonomiMerkez Bankası'nın son hamlesini değerlendirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...