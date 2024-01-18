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    • - Güncelleme Tarihi:

    Cumartesi kışa geçiyoruz! İstanbul için uyarı üstüne uyarı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Şiddetli yağışların durmasıyla yeniden mevsim normalleri üzerine çıkan hava sıcaklığı, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile 10 derece birden düşecek. AKOM'a göre, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak lodos fırtınası yarın akşama kadar sürecek. İşte İstanbul için 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Cumartesi kışa geçiyoruz! İstanbul için uyarı üstüne uyarı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarınına ardından şiddetli sağanak yurt genelinde etkili oldu. Yağışların durmasıyla hava sıcaklıkları yeniden mevsim normallerinin üzerine çıktı ancak Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası durumu değiştirecek. 

    SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

    İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstermesi de beklenirken, 12-15 derecede seyreden sıcaklıklar, cumartesi gününden itibaren 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyecek. Bu düşüşle beraber yer yer kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacak.

    Cumartesi kışa geçiyoruz! İstanbul için uyarı üstüne uyarı

    LODOS FIRTINASINA DİKKAT

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte yarın akşama kadar etkili olacak lodos fırtınası nedeniyle hava yolu ve açık deniz seferlerinde aksamalar, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

    YARIN AKŞAMA KADAR SÜRECEK

    AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul, 11 derece civarlarında seyreden hava sıcaklıklarının ardından bugün güne parçalı bulutlu gökyüzüyle başladı. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, lodostan (güney-batı) şiddetini artıracağı, akşam 21.00'den itibaren ise kısa süreli hamlelerle saatte 40 ila 80 kilometre hıza çıkarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

    Cumartesi kışa geçiyoruz! İstanbul için uyarı üstüne uyarı

    ÇATI UÇMASI, SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT

    Kentte, yarın akşama kadar etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle, hava yolu ve açık deniz seferlerinde aksamalar, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve benzeri hadiselerin yanı sıra soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması, yatmadan önce sobaların söndürülmesi gerekiyor.

    İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    Meteorlojinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 5 günlük hava durumu tahminleri ise şöyle:

    Cumartesi kışa geçiyoruz! İstanbul için uyarı üstüne uyarı

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Hava DurumuİstanbulLodos
    Haberler > Gündem > Cumartesi kışa geçiyoruz! İstanbul için uyarı üstüne uyarı
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