Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP ile AK Parti'nin rakip olduğu Kütahya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve MHP'nin ayrı adaylar çıkardığı Kütahya'da düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, "Bu millet sırtını teröre dayayanlara cevabını sandıkta verdi. Kirli ittifakları takip ediyoruz. Yapılan pazarlıkları, Ali Cengiz oyunlarını çok iyi görüyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca seyyanen zamla ilgili de konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya mitinginde açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı partileri birçok yerde ortak aday gösterirken Kütahya istisnalardan biri oldu. AK Parti Kütahya'da Kamil Saraçoğlu'nu aday göstermişti. Cumhur İttifakı ortaklarından MHP ise Kütahya'da Alim Işık'ı aday olarak göstermişti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün de milli iradeye olan bağlılığınla Türkiye'nin beylerbeyliğini hak ediyorsun Kütahya. Geçtiğimiz mayıs ayındaki seçim sonuçları için teşekkür borcumuz var. Milletvekilliğinde yüzde 68 ve Cumhurbaşkanlığında yüzde 70 oranında destek için şükranlarımı sunuyorum. 31 Mart'ta Kütahya'dan Cumhur İttifakı'na destek istiyoruz. Kütahya'dan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği, gerçek belediyecilik için destek istiyoruz. Hangi partiye mensup olursa olsun bu ülkenin her vatandaşının gönlümüzdeki yeri ayrıdır.

"KİRLİ İTTİFAKLARA MEYDANI BIRAKAMAYIZ"

Şu anda emniyetten ne kadar katılım var bir öğrenelim, aldığım rakam 35 bin. Tabii sandıklara da bunun yansıması lazım. Kütahya'da hamdolsun böyle bir sıkıntımız inşallah yok. Ama şehirlerimizin bir kısmında yapılan kirli ittifakları hep birlikte takip ediyoruz. Kiminde listeler geç veriliyor, aday isimleri sabahtan akşama sürekli değişiyor. Milletimiz de engin ferasetiyle kapalı kapılar ardında çevrilen dolapları, yapılan pazarlıkları, sergilenen alicengiz oyunlarını çok iyi görüyor. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız.

Bu millet sırtını teröre dayayanlara cevabını sandıkta verdi. Kirli ittifakları takip ediyoruz. Bazı yerlerde listeler geç veriliyor, milletimiz de sahnelenen oyunu çok iyi görüyor. Meydanı bu ittifaklara, karanlık hesaplara bırakmayız. Yapılan pazarlıkları, Ali Cengiz oyunlarını çok iyi görüyoruz. Seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Bayramı sadece Ramazan'ın değil, milli iradenin bayramına dönüştüreceğiz.

EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM MESAJI

En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı, ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli değil. Peki, emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Şimdi birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor.

Bakınız bizim ülkemizde halihazırda 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek, 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Dikkat ediniz mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira veya 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. Yani 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine yeterli gelmiyor.

"SEYYANEN ARTIŞLARIN YOL AÇTIĞI ADALETSİZLİĞİN FARKINDAYIZ"

Eğitime, sağlığa tek kuruş harcamadan her birinin tüm bütçesini buraya aktarsak ucu ucuna ya kurtarıyor ya kurtarmıyor. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla velhasıl tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. Altını tekrar çizerek ifade ediyorum. Burada konuştuğumuz emeklilerimizin mevcut maaşlarının maliyeti değil, yapılması istenen ilave artışların tutarıdır. Ayrıca seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin de farkındayız.

"SIRTINDA KÜFE TAŞIMAYANLAR İSTEDİKLERİ GİBİ ATIP TUTUYOR"

Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar tabii ki istedikleri gibi atıp tutabilirler. Sorumluluk makamında olmayanlar elbette her aklına eseni söyleyebilirler ama milletin ülkeyi ve devleti yönetme görevi verdiği bizim için böyle bir durum asla söz konusu değil. Biz yaptığımız her işin hesabını 85 milyonun tamamına vermekle mükellefiz. Biz, attığımız her adımı en ince detayına kadar hesaplamak zorundayız.