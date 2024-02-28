Bunu da kaptırmadık! Avrupa devleri yanımıza bile yaklaşamadı: Türkiye hem birinci hem üçüncü

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Şubat 2024 14:15 - Güncelleme: 28 Şubat 2024 14:15 - Güncelleme:

Süper Lig, Avrupa, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Avrupa'da yer alan futbol ligleri arasında Süper Lig ve TFF 1. Lig, en çok uzatma dakikası verilen sıralamaya damga vurdu.