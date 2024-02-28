Bunu da kaptırmadık! Avrupa devleri yanımıza bile yaklaşamadı: Türkiye hem birinci hem üçüncü
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Avrupa'da yer alan futbol ligleri arasında Süper Lig ve TFF 1. Lig, en çok uzatma dakikası verilen sıralamaya damga vurdu.
Süper Lig ve TFF 1. Lig, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) tarafından yayınlanan raporda şaşırttı.
Raporda Avrupa liglerinde maçların sonuna eklenen süreler mercek altına alındı ve Türkiye listeye damga vurdu.
Yayınlanan raporda karşılaşmaların maç başına ne kadar uzadığına yer verilirken Türkiye'den iki ligin zirvede yer alması dikkat çekti.
İşte CIES'in raporuna göre Avrupa'da maç başına uzatma süreleri:
7- La Liga / İspanya / 09:45 dakika
6- Primeira Liga / Portekiz / 10:17 dakika
5- 2. Lig / İngiltere / 10:17 dakika
4- 1. Lig / İngiltere / 10:31 dakika
3- Süper Lig / Türkiye / 10:49 dakika
2- Premier Lig / İngiltere / 11 dakika
1- 1. Lig / Türkiye / 11:05 dakika
Kaynak: Türkiye Gazetesi