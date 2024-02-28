İngiliz basını duyurdu! Fenerbahçe, Dzeko'nun yerine Arsenal'in forvetini transfer edecek

Sezon başında transfer edilen Edin Dzeko'nun ayrılık ihtimaline karşın alternatif isimlere yönelen Fenerbahçe, Arsenal'in 24 yaşındaki golcüsü Eddie Nketiah'ı radarına aldı.

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için Arsenal'den Eddie Nketiah için girişimlerde bulunulacağı öne sürüldü.

İngiliz basınından Football Transfers'de geçen habere göre; Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko'nun ayrılması halinde Nketiah için devreye girecek.

Sezon başı Inter'den bedelsiz olarak gelen Dzeko'nun Suudi Arabistan ekiplerinden yoğun ilgi görmesi transfer iddialarını arttırdı.

Gelecek sezona kadar sözleşmesi bulunan Boşnak golcünün Al Hilal ile yeniden görüşme ihtimali olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE EDDIE NKETIAH'I İSTİYOR

Edin Dzeko'nun alternatifi olarak gösterilen Eddie Nketiah'ı listesine ekleyen Fenerbahçe'yi zorlu rakipler bekliyor.

Premier Lig'den Crystal Palace ve Bundesliga'dan Borussia Dortmund'un da istediği 24 yaşındaki yıldızın Arsenal'den ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Arsenal'in, Sturm Graz'da kiralık oynayan 21 yaşındaki forveti Mika Biereth'i gelecek sezon kadroda tutarak Nketiah'yı satmayı planladığı konuşuluyor.

Bu sezon İngiliz devinde 32 maça çıkan Nketiah, 6 gol ve 5 asist yaptı.