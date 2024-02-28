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    • Haberler > Spor > Fenerbahçe elenir elenmez İcardi'den flaş paylaşım

    Fenerbahçe elenir elenmez İcardi'den flaş paylaşım

    Düzenleyen: / Kaynak: Sporx
    - Güncelleme:
    Fenerbahçe elenir elenmez İcardi&#039;den flaş paylaşım
    İCARDİ, Haber

    Spor Haberleri  / Sporx

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne elenen Fenerbahçe'ye göndermede bulunan İcardi sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

    Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elenmesinin ardından paylaşım yaptı.

    Arjantinli golcü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gülen bir aslan fotoğrafı kullandı.

    Mauro Icardi'nin bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

    Mauro Icardi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraf:

    Fenerbahçe elenir elenmez İcardi'den flaş paylaşım - 1. Resim

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Sporx
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