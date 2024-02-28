Fenerbahçe elendi Nihat Kahveci topa tuttu: Dua etsin İrfan Can Kahveci sakat

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü'ne 3-0 kaybeden Fenerbahçe, etkisiz oyunuyla taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Cengiz Ünder'in performansını eleştirerek İrfan Can Kahveci'yi hatırlattı.

Geçen sezon Türkiye Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe, bu defa çeyrek final aşamasında Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek kupadan elendi.

Mücadeleni ilk yarısında Mert Müldür'ün İsmail Kartal'a dönerek Cengiz Ünder'in kanata gitmediğini belirtmesi sosyal medyada gündem olmuştu.

Etkisiz oyunuyla tepki çeken Cengiz'e taraftarların tepki gösterdiği öne sürüldü.

NİHAT KAHVECİ: DUA ETSİN İRFAN CAN SAKAT

Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendiren Nihat Kahveci, Cengiz Ünder başta olmak üzere Serdar Dursun ve Bonucci'yi eleştirdi.

NutSpor Youtube kanalında konuşan Kahveci, "Böyle bir dönemde ivme yukarıya doğru olması gerekirken, Fenerbahçe'nin bugünkü futbolu sıfır! Bu maç kime yazar arkadaşlar, İsmail Hoca'ya mı futbolculara mı? Galatasaray geldi buraya 3-0 kazandı, 15 dakikada fişi çekti ama Fenerbahçe nasıl başladı, uyuyarak başladı. Cengiz'in arka direkte vurduğu gol olsa farklı bir maç olurdu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin resetlenmesi gerektiğini söyleyen Nİhat Kahveci, "Bugünkü kadrodan Serdar'ın ve Bonucci'nin oynaması çok zor. Ben sana söyleyeyim Cengiz Ünder şuan için 2 maç üzerinden dua etsin İrfan Can Kahveci sakat, bu oyunla oynayamaz. Bu arada çıkarken ıslıkladı falan diyorlar, Fenerbahçe taraftarının ıslıkladığını düşünmüyorum ben. Böyle 1.5 maç kötü oynadı diye de ıslıklandığını ben tahmin etmiyorum. Osayi'nin Fenerbahçe kariyerinde sol bek oynadığını hatırlamıyorum ama İsviçre'ye karşı sol bek oynayan Mert Müldür takımın en iyisiydi. Benim hafızamda bu var" değerlendirmesinde bulundu.