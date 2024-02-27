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    • Haberler > Spor > İsmail Kartal'a kariyerinin şoku: Sen böyle bir kadroyla nasıl çıkıyorsun anlamıyorum hocam

    İsmail Kartal'a kariyerinin şoku: Sen böyle bir kadroyla nasıl çıkıyorsun anlamıyorum hocam

    Düzenleyen: / Kaynak: Sporx
    - Güncelleme:
    İsmail Kartal&#039;a kariyerinin şoku: Sen böyle bir kadroyla nasıl çıkıyorsun anlamıyorum hocam
    Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Sporx

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü'ne elenen Fenerbahçe'de spor yorumcusu Gürcan Bilgiç 3-0'ın faturasını İsmail Kartal'a kesti.

    Spor yorumcularından Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin deplasmanda Türkiye Kupası'na veda ettiği Ankaragücü maçını değerlendirdi. İşte Gürcan Bilgiç'in değerlendirmesi...

    NASIL BÖYLE BİR ROTASYON YAPIYORSUN

    Fenerbahçe sanki bugün elenmeye çıkmış gibiydi. Kaleci dahil arkadaki 5'li ilk defa yan yana oynuyor. Sen kupa deplasmanına giderken 7 rotasyon oyuncusuyla nasıl çıkabiliyorsun aklım almıyor.

    İsmail Kartal'a kariyerinin şoku: Sen böyle bir kadroyla nasıl çıkıyorsun anlamıyorum hocam - 1. Resim

    Bu elenmenin hayırlı bir tarafı olarak maç yükünün azalması olarak görebiliriz başka bir şey yok. Ben bugün Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde turu geçmek isteyerek maça çıktığını düşünmüyorum. Bu maçla anladığımız şey Fenerbahçe'nin konsantrasyonunu Süper Lig'e ve Konferans Ligi'ne verdiğini düşünüyorum.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Sporx
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