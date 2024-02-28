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    İzleyenler Messi sandı! Ankaragücü'nün yıldızı Tasos, Fenerbahçe'ye attığı golle gündem oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İzleyenler Messi sandı! Ankaragücü&#039;nün yıldızı Tasos, Fenerbahçe&#039;ye attığı golle gündem oldu
    Messi, Fenerbahçe, Ankaragücü, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek yarı finale yükselen Ankaragücü'nde Tasos Chatzigiovanis, attığı ikinci golle izleyenleri büyüledi. Yunan oyuncunun golü Lionel Messi'yi hatırlattı.

    Ankaragücü'nün Yunanistanlı oyuncusu Tasos Chatzigiovanis, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla dikkat çekti.

    İlk yarıda attığı golle 3-0'lık galibiyette pay sahibi olan 26 yaşındaki oyuncu, Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'yi akıllara getirdi.

    Fenerbahçe'nin atağı sonrası kaptığı topla ceza sahasına çalımlarla gelen Tasos, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı avlayarak estetik bir gole imza attı.

    'KARİYERİMİN EN GÜZEL GOLÜ'

    Maç sonrası açıklamalarda bulunan Tasos Chatzigiovanis, "Ne söyleyebilirim ki çok mutluyuz. Bu galibiyet sevincini kelimelerle anlatamam. Bugün gerçekten kazanmayı hak eden bir grup oyuncuyduk. Bundan dolayı çok mutluyum. Performanslarından dolayı takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Attığı gole dikkat çeken Tasos, "Bugünkü golümün hala şokundayım. Kariyerimin en iyi golü diyebilirim. Ama asıl önemli olan galibiyet almak. Bundan dolayı çok mutluyum. Taraftarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel galibiyetleri onlar sayesinde alıyoruz. Bize güvensinler. Güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Takım olarak hedefimiz kupada final oynamak" değerlendirmesinde bulundu.

    TASOS CHATZIGIOVANIS'DEN MESSİ GOLÜ

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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