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    Seçim öncesi emekliye seyyanen zam var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Seçim öncesi emekliye seyyanen zam var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seyyanen Zam, Emekli, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    "Emekliye seyyanen zam var mı?" sorusu son dönemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Seçim öncesi muhalefetten de "emekliye seyyanen zam" önerileri gelmeye devam ediyor. Muhalefetin önerilerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye seyyanen zamma kapıyı kapattı. Erdoğan, "Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira 10 bin lira ekleyelim diyerek emeklileri tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. 7 bin lira eklemek demek bütçeden 1,4 trilyon lira eklemek demek." diyerek şartların emekliye seyyanen zammı karşılamadığını belirtti. 

    Milyonlar "Emekliye seyyanen zam var mı?", "Seçim öncesi emekliye seyyanen zam yapılır mı?" sorularına cevap arıyor. Özellikle muhalefet kanadından gelen seyyanen zam önerileri tartışmaları daha da alevlendirmiş durumda. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışmalara son noktayı koydu.

    EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI? ERDOĞAN KAPIYI KAPATTI

    Kütahya'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye seyyanen zam konusunda net açıklamalarda bulundu. Seyyanen zam maliyetinin 1,4 trilyon lira olduğunu belirten Erdoğan, seyyanen bekleyen milyonlara kapıyı kapattı. 

    "BİRİLERİ EMEKLİLERİ TAHRİK EDİYOR"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye seyyanen zam konusunda şunları söyledi: 

    En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı, vatandaşlarımız için yeterli değil. Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek ve kazançtan emeklilerimize hak ettiği kazancı vereceğiz. Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira 10 bin lira ekleyelim diyerek emeklileri tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. 7 bin lira eklemek demek bütçeden 1,4 trilyon lira eklemek demek.

    "SIRTINDA YUMURTA KÜFESİ OLMAYANLAR ATIP TUTABİLİRLER" 

    Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla, tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek bu ilave gideri karşılayabiliriz. Emeklilerimizin maaşlarının maliyeti değil, ilave artışların tutarıdır. Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar istemedikleri gibi atıp tutabilirler."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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