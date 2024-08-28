Cumhurbaşkanı Erdoğan Ada Koçyiğit'in göz ameliyatı için devreye girdi, tarih belli oldu

Ada Koçyiğit'in "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" pankartı karşılıksız kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerek, 6 sene önce geçirdiği kazada gözünde kayma meydana gelen Ada'nın ameliyatını İstanbul'da yaptıracak. Sağlık Bakanlığı harekete geçti ve operasyonun tarihi belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'teki toplu açılış töreninde "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" pankartı açan küçük Ada'ya el uzattı. Ada'nın göz ameliyatının kısa süre içinde yapılacağı ortaya çıktı.

6 SENE ÖNCE KAFASINI ÇARPTI

9 yaşındaki Ada Koçyiğit, 6 sene önce kafasını çarpması sonucu gözünde meydana gelen kayma nedeniyle denge bozukluğu sorunu yaşıyor.

Ada'nın babası Musa Koçyiğit, kızını ameliyat ettirebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istediklerini açıkladı.

Kızı Ada'nın geçirdiği kazayı anlatan Koçyiğit, "2018 yılında kafasını çarpma sonucu göz kayması oluştu. Çeşitli hastanelere gittim ama netice alamadım. En son ise İstanbul'a gittim sağ olsunlar Bitlis Valisi ve Belediye Başkanı yardımcı oldular. 1,5 yıl gözlük tedavisi uyguladılar. Bu süreden sonra göz ameliyatına karar verildi. Çok şükür kızımızın gözü düzeldi artık dediğimiz anda aynı sıkıntısı bu kez sağ gözünde fark ettik. Tekrardan kontrole gittiğimizde yine ameliyat dediler. Maddi durumum olmadığından dolayı yapamadım." ifadelerine yer verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ GÖZ AMELİYATINI YAPTIRACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'teki toplu açılış töreninde açılan pankartı görünce doktoruna ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na konuyla ilgili talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Ada, İstanbul'daki bir göz hastanesine götürülmeye karar verildi.

Küçük Ada'nın babası Musa Koçyiğit, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize kayıtsız kalmadı Allah ondan razı olsun. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Bitlis'e geldiğinde kızımın göz ameliyatı için kızımla birlikte pankart hazırlamaya karar verdik. Ne yazalım diye düşünürken kızım dedi 'Tayyip dededen yardım isteyelim.' Biz de 'Göz ameliyatıma yardımcı ol Tayyip dede' diye bir pankart hazırladık." dedi.

ADA'NIN GÖZ AMELİYATI İSTANBUL'DA OLACAK

Baba Koçyiğit, "Miting başladığında Cumhurbaşkanımız protokole çıktığı zaman ben de pankartı çıkardım. Cumhurbaşkanımız da hemen pankartı gördü. Kendi doktoru olmak üzere gereken talimatı verdi. Sonradan Sağlık Bakanımız benimle iletişime geçti. Yaklaşık 3-4 gün sonra kızımın tedavisi için İstanbul'a gideceğiz." şeklinde konuştu.

Ameliyatın tarihi hakkında da bilgi veren Ada'nın babası Koçyiğit, "Önümüzdeki ayın 2'sinde tedavi süreci başlayacak. Artık ameliyat mı olur yoksa tedavimi edilir onu doktorla bilir. Bu aşamada her kimin emeği geçmişse Allah onlardan razı olsun. Cumhurbaşkanıma teşekkürlerimi şükranlarımız sunuyorum. Bu konuda bize duyarsız kalmadı” diye konuştu.