Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde yaşanan bazı olaylar üzerinden AK Parti’ye yönelik “saldırı kampanyası” başlatıldığını söyledi. “Münferit örneklerden hareketle milyonlarca insanımızı töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar” diyen Erdoğan, parti teşkilatına eleştirilere kulak asmadan çalışmalarını sürdürme çağrısı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışında teşkilat mensuplarına hitap etti. Kadınların AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar üstlendiği role dikkat çeken Erdoğan; parti üyeliğinden başörtüsü düzenlemelerine, kadına yönelik şiddetten son günlerde yaşanan gelişmelere kadar birçok konuda mesaj verdi.

“DİMDİK AYAKTAYIZ, DURMAK YOK YOLA DEVAM”

Konuşmasının başında teşkilat mensuplarına seslenen Erdoğan, AK Parti’nin yoluna kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

“Hiç endişe etmeyin, dimdik ayaktayız, dik duracağız, dikleşmeyeceğiz” diyen Erdoğan, daha sonra, “Dimdik ayaktayız, herhangi bir sıkıntı yok. Durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.

İstişare ve değerlendirme toplantısının parti, demokrasi, ülke ve millet için hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, toplantıdaki değerlendirmelerin teşkilat çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eleştirilere cevap: Münferit olaylar üzerinden partimize saldırıyorlar

AK PARTİ’NİN KADIN ÜYE SAYISINI AÇIKLADI

Kadın kollarının saha çalışmaları ve kurumsal birikimiyle partiye önemli katkılar yaptığını söyleyen Erdoğan, AK Parti’nin kadın üye sayısına ilişkin güncel rakamı açıkladı.

Erdoğan, “Şunu büyük bir gururla dile getirmek isterim. AK Partimizin kadın üye sayısı bugün itibarıyla, lütfen dikkat edin, 6 milyon 214 bini geride bırakmıştır” dedi.

Kadın kolları teşkilatlarının il, ilçe ve mahallelerde daha fazla kişiye ulaşmak için çalıştığını belirten Erdoğan, AK Parti’yi “12 milyon nüfuslu büyük AK Parti ailesi” olarak nitelendirdi.

SON 1,5 YILDA 700 BİN YENİ KADIN ÜYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin kadın üye sayısındaki artışa da dikkat çekti.

Son bir buçuk yılda partiye 700 bin yeni kadın üyenin katıldığını açıklayan Erdoğan, bu artışın AK Parti’yi daha da güçlendirdiğini söyledi.

Erdoğan, “Partimiz yeni üyelerimizle daha güçlenmiş, bereketlenmiş, adeta hücrelerini tazelemiştir” ifadelerini kullandı.

Bu başarıda payı bulunan Kadın Kolları Başkanlığı mensuplarına teşekkür eden Erdoğan, teşkilat üyeleriyle gurur duyduğunu söyledi.

“AK PARTİ’Yİ MİLLET KURMUŞTUR”

AK Parti’nin kuruluş sürecine ilişkin de konuşan Erdoğan, partinin temel gücünün milletten geldiğini vurguladı.

Erdoğan, “AK Parti, unutmayın, milletin partisidir. AK Parti’yi millet kurmuştur. Biz ise sadece bu partinin tabelasını asma görevini yaptık” dedi.

Partinin bugünlere gelmesinde kadınların büyük pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, AK Parti’nin eğitim ve çalışma hakkı ellerinden alınan, kamusal alandan dışlandığını söylediği kadınların mücadeleleriyle güçlendiğini ifade etti.

“KADINLAR AK PARTİ İLE YENİDEN MERKEZE TAŞINDI”

Erdoğan, inancı, başörtüsü veya kılık kıyafeti nedeniyle ayrımcılığa uğradığını söylediği kadınların AK Parti döneminde kamusal hayatta daha fazla yer aldığını savundu.

“İnancından, başörtüsünden, kılık kıyafetinden dolayı yok sayılan kadınlar AK Parti ile yeniden merkeze taşınmıştır” diyen Erdoğan, kadınların eğitimden siyasete, sosyal hayattan sivil topluma kadar her alanda daha güçlü biçimde yer alabilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

“KAMUDA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI KALDIRDIK”

Kadınlara yönelik yapılan düzenlemelere değinen Erdoğan, kamudaki başörtüsü yasağının kaldırılmasını hatırlattı.

Erdoğan, “Ülkemiz için tam anlamıyla bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak bu zulme, bu adaletsizliğe son verdik” ifadelerini kullandı.

Bugün kadınların bürokraside, akademide, yerel yönetimlerde, emniyet teşkilatında ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığını söyleyen Erdoğan, kadınların artık kıyafetleri nedeniyle engelle karşılaşmadan çalışabildiğini belirtti.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDET KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına yönelik şiddete ilişkin de mesaj verdi.

Kadına yönelik şiddeti “kırmızı çizgi” olarak belirlediklerini söyleyen Erdoğan, bu konuda sıfır tolerans yaklaşımıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Erdoğan, kadınların statüsünün güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla yasal ve idari düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Bütün bunları lütuf olarak değil, görevimiz olduğu için yaptık” dedi.

“EN GÜÇLÜ HALKANIN KADINLAR OLDUĞUNU BİLEN BİR KADROYUZ”

Kadınların Türkiye’nin geleceğinde oynadığı role değinen Erdoğan, gerekli imkanların sağlanması durumunda kadınların çok önemli başarılara imza atabileceğini söyledi.

Erdoğan, çocukları yetiştiren, aile yapısını koruyan ve toplumsal değerleri gelecek nesillere taşıyan en güçlü halkanın kadınlar olduğunu ifade etti.

Kadınların anne, evlat, kardeş ve eş olarak toplumsal hayata kattığı değeri bildiklerini belirten Erdoğan, konuşmasında merhum şair Yavuz Bülent Bakiler’in anneler için kaleme aldığı şiirden de bölümler okudu.

ERDOĞAN’DAN AK PARTİ’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLERE TEPKİ

Konuşmasının devamında son günlerde AK Parti’nin bazı olaylar üzerinden hedef alındığını söyleyen Erdoğan, buna tepki gösterdi.

Erdoğan, “Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı” dedi.

Münferit olayların bütün parti teşkilatına mal edilmeye çalışıldığını söyleyen Erdoğan, “Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“BU TERTEMİZ HAREKETİ LEKELEMEK İÇİN HER YOLU DENİYORLAR”

AK Parti’nin hedef alındığını belirten Erdoğan, parti teşkilatını eleştirilere kulak asmadan çalışmaya devam etmeye çağırdı.

“Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar” diyen Erdoğan, kadınların mücadele ederek elde ettiği temel hakların da siyasi tartışmalarda kullanıldığını söyledi.

Erdoğan, bu tavrı sergileyenleri “milletin takdirine” bıraktığını belirterek, “Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz” dedi.

TEŞKİLATA “KULAK ASMAYIN” ÇAĞRISI

Erdoğan, kadın kolları teşkilatından partiye yönelik eleştirilere takılmadan saha çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

“Sizlerden de bunlara kulak asmadan hem partimiz hem de milletimiz için çalışmaya devam etmenizi bekliyorum” diyen Erdoğan, önümüzdeki seçimlere ilişkin de teşkilatına çalışma çağrısı yaptı.

“AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünde AK Parti’nin geleceğine ilişkin mesajlar verdi.

“Bu hareketin bahtı da yolu da Allah’ın izniyle açıktır” diyen Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın yoluna güçlenerek devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, “Türkiye’nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak, inşallah gelecek çeyrek asrına da, gelecek yüz yılına da biz damga vuracağız” ifadelerini kullandı.

Milletin desteği ve teşkilat mensuplarının çalışmalarıyla Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, kadın kolları mensuplarına teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

“SİZLERLE GURUR DUYUYORUM”

Erdoğan, konuşmasının sonunda kadın kolları teşkilatına seslenerek, “Sizlerle gurur duyduğumu, sizlere güvendiğimi, sizlerle yol yürümekten her zaman onur duyduğumu asla unutmamanızı rica ediyorum” dedi.

Teşkilat mensuplarına emek, gayret ve fedakarlıkları için teşekkür eden Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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