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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. İki liderin görüşmesinden kareler de servis edildi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü - 1. Resim

AKŞAM YEMEĞİ YİYECEKLER

Erdoğan, karşılamanın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Beştepe'de bir araya geldi. İki liderin görüşmesinden fotoğraflar paylaşılırken, heyetler akşam Külliye'de yemek yiyecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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