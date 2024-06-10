Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Haziran 2024 15:04 - Güncelleme: 10 Haziran 2024 15:41 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. İki liderin görüşmesinden kareler de servis edildi.