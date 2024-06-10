Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. İki liderin görüşmesinden kareler de servis edildi.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
AKŞAM YEMEĞİ YİYECEKLER
Erdoğan, karşılamanın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Beştepe'de bir araya geldi. İki liderin görüşmesinden fotoğraflar paylaşılırken, heyetler akşam Külliye'de yemek yiyecek.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı