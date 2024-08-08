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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'yi kabul etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani&#039;yi kabul etti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bugün Ankara’ya geldi. Al Sani’yi havalimanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani'yi kabul etti - 1. Resim

ERDOĞAN VE KATAR EMİRİ NELER KONUŞACAK?

Daha sonra Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne geçen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Liderlerin görüşmesindeki ana gündem, Orta Doğu'daki gelişmeler, Heniyye'nin öldürülmesi, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları, Tahran-Tel Aviv hattında yükselen tansiyon olacak.

Öte yandan Erdoğan-Al Sani görüşmesinde, Türkiye ile Katar arasındaki üst düzey ilişkiler de ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani'yi kabul etti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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