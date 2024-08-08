Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'yi kabul etti

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Ağustos 2024 14:26 - Güncelleme: 8 Ağustos 2024 14:57 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.