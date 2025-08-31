Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Cinging bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'e gitti.

Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu birçok bakan ve yetkili eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiencin şehrinde düzenlenen zirve kapsamında pazar günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Ayrıntılar geliyor...