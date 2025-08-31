F1 Hollanda GP saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 Hollanda GP ana yarış bugün yapılacak
Formula 1’in yaz arasından dönüşü, Hollanda Grand Prix’siyle hız kesmeden devam ediyor; Zandvoort Pisti’nde nefes kesecek yarışın yayın bilgileri belli oldu. Yarış tutkunları 'F1 Hollanda GP saat kaçta, hangi kanalda' araştırıyor.
2025 Formula 1 sezonunun 15. ayağı olan Hollanda Grand Prix’si, Zandvoort’un ikonik pistinde gerçekleşiyor. McLaren’ın liderliği ve Max Verstappen’in evindeki performansı, sporseverlerin gözlerini bu yarışa çevirdi.
F1 HOLLANDA GP SAAT KAÇTA?
2025 Hollanda Grand Prix’si, 29-31 Ağustos tarihleri arasında Zandvoort Pisti’nde düzenleniyor. Ana yarış, 31 Ağustos 2025 Pazar günü saat 16.00’da (TSİ) başlayacak.
F1 HOLLANDA GP ANA YARIŞ HANGİ KANALDA?
Hollanda Grand Prix’sinin tüm seansları Türkiye’de beIN SPORTS 4 ve F1 TV platformlarında canlı yayınlanacak. Ana yarış, 31 Ağustos Pazar günü saat 16.00’da bu kanallarda izlenebilecek.
Hollanda GP, 4.259 km’lik Zandvoort Pisti’nde 72 tur üzerinden koşulacak.
FORMULA 1 HOLLANDA GP TAKVİMİ
Hollanda GP hafta sonu takvimi, 29 Ağustos Cuma günü başladı.
29 Ağustos 2025 Cuma
13.30 - 1. Antrenman Seansı
17.00 - 2. Antrenman Seansı
30 Ağustos 2025 Cumartesi
12.30 - 3. Antrenman Seansı
16.00 - Hollanda GP Sıralama Turu
31 Ağustos Pazar
16.00 - F1 Hollanda GP Ana Yarış
PİLOT VE TAKIM SIRALAMASI
Pilotlar:
1. Oscar Piastri (Avustralya): 284
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275
3. Max Verstappen (Hollanda): 187
4. George Russell (Büyük Britanya): 172
5. Charles Leclerc (Monako): 151
Takımlar
1. McLaren: 559
2. Ferrari: 260
3. Mercedes: 236
4. Red Bull Racing: 194
5. Williams: 70