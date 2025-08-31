Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
F1 Hollanda GP saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 Hollanda GP ana yarış bugün yapılacak

- Güncelleme:
F1 Hollanda GP saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 Hollanda GP ana yarış bugün yapılacak
Formula 1’in yaz arasından dönüşü, Hollanda Grand Prix’siyle hız kesmeden devam ediyor; Zandvoort Pisti’nde nefes kesecek yarışın yayın bilgileri belli oldu. Yarış tutkunları 'F1 Hollanda GP saat kaçta, hangi kanalda' araştırıyor.

2025 Formula 1 sezonunun 15. ayağı olan Hollanda Grand Prix’si, Zandvoort’un ikonik pistinde gerçekleşiyor. McLaren’ın liderliği ve Max Verstappen’in evindeki performansı, sporseverlerin gözlerini bu yarışa çevirdi. 

F1 HOLLANDA GP SAAT KAÇTA?

2025 Hollanda Grand Prix’si, 29-31 Ağustos tarihleri arasında Zandvoort Pisti’nde düzenleniyor. Ana yarış, 31 Ağustos 2025 Pazar günü saat 16.00’da (TSİ) başlayacak. 

F1 HOLLANDA GP ANA YARIŞ HANGİ KANALDA?

Hollanda Grand Prix’sinin tüm seansları Türkiye’de beIN SPORTS 4 ve F1 TV platformlarında canlı yayınlanacak. Ana yarış, 31 Ağustos Pazar günü saat 16.00’da bu kanallarda izlenebilecek.

Hollanda GP, 4.259 km’lik Zandvoort Pisti’nde 72 tur üzerinden koşulacak. 

FORMULA 1 HOLLANDA GP TAKVİMİ

Hollanda GP hafta sonu takvimi, 29 Ağustos Cuma günü başladı. 

29 Ağustos 2025 Cuma

13.30 - 1. Antrenman Seansı

17.00 - 2. Antrenman Seansı

30 Ağustos 2025 Cumartesi

12.30 - 3. Antrenman Seansı

16.00 - Hollanda GP Sıralama Turu

31 Ağustos Pazar

16.00 - F1 Hollanda GP Ana Yarış

PİLOT VE TAKIM SIRALAMASI

Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 284

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275

3. Max Verstappen (Hollanda): 187

4. George Russell (Büyük Britanya): 172

5. Charles Leclerc (Monako): 151

Takımlar

1. McLaren: 559

2. Ferrari: 260

3. Mercedes: 236

4. Red Bull Racing: 194

5. Williams: 70

