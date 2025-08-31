Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Denizli'deki orman yangını 3'üncü gününde! Müdahale sürüyor

Denizli'deki orman yangını 3'üncü gününde! Müdahale sürüyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde 3 gün önce başlayan ve Aydın'a sıçrayan orman yangını devam ediyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını devam ediyor. Kentin Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında 29 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale gece boyunca sürdü.

Havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter katıldı.

Denizli'deki orman yangını 3'üncü gününde! Müdahale sürüyor - 1. Resim

VALİ, YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Yangın ilçenin Bostanyeri Mahallesi yakınlarında etkisini sürdürmeye devam ediyor. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun alanda incelemelerde bulunup yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.​​​​​​​

