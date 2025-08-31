Denizli'deki orman yangını 3'üncü gününde! Müdahale sürüyor
Denizli'nin Buldan ilçesinde 3 gün önce başlayan ve Aydın'a sıçrayan orman yangını devam ediyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını devam ediyor. Kentin Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında 29 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale gece boyunca sürdü.
Havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter katıldı.
VALİ, YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI
Yangın ilçenin Bostanyeri Mahallesi yakınlarında etkisini sürdürmeye devam ediyor. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun alanda incelemelerde bulunup yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
