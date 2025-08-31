Ankara Keçiörengücü - Çorum FK maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu!

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunda üst sıraları hedefleyen iki takım, Ankara Keçiörengücü ve Çorum FK, Aktepe Stadyumu’nda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Futbolseverler, mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Keçiörengücü ile Çorum FK arasındaki Trendyol 1. Lig 4. hafta maçı, 31 Ağustos 2025 Pazar günü saat 16.30’da Aktepe Stadyumu’nda oynanacak.

Mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak. Maçın hakemi ise Reşat Onur Coşkunses oldu.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ ÇORUM FK MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Maç, TRT Spor üzerinden şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanacak. Keçiörengücü, sezona namağlup devam ederken taraftar desteğiyle sahasında galibiyet arıyor. Çorum FK ise lige 3’te 3 yaparak başlayan iddialı kadrosuyla 4’te 4 hedefliyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Keçiörengücü - Çorum FK maçı, 31 Ağustos 2025 Pazar günü saat 16.30’da başlayacak.