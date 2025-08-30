Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Denizli'de başlayan orman yangınıyla mücadele sürüyor! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Denizli'de başlayan orman yangınıyla mücadele sürüyor! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Denizli&#039;de başlayan orman yangınıyla mücadele sürüyor! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Denizli, Buldan, Orman Yangını, Rüzgar, Aydın, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Denizli'nin Buldan ilçesinde dün çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden yayıldı. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında dün çıkan orman yangınına gece boyunca da müdahale edildi.

Denizli'de başlayan orman yangınıyla mücadele sürüyor! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor - 1. Resim

BİR DOZER OPERATÖRÜ YARALANDI

Çalışmalar sırasında iş makinesinin ekipmanına ayağı sıkışan Buldan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli dozer operatörü Burak Pehlivanoğlu yaralandı. Pehlivanoğlu'nun ayağında kırık olduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ 

Bölgede ​​​​​​​yangına müdahalede, Denizli ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 10 helikopter, 66 arazöz, 10 iş makinası, 45 ilk müdahale aracı ve 361 personel çalışma yürütüyor.

Denizli'de başlayan orman yangınıyla mücadele sürüyor! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor - 2. Resim

EVLER ZARAR GÖRDÜ, HAYVANLAR TELEF OLDU

Yangın sırasında bazı evler zarar gördü, küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgara rağmen havanın kararmasının ardından müdahale yer ekiplerinin çalışmasıyla sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul'da festivalde feci olay! Elektrik akımına kapılan genç can verdiLegia - Samsunspor maçı ne zaman? Samsunspor'un Konferans Ligi fikstürü belli oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail’den Ebu Ubeyde’ye suikast iddiası: Gazze’de apartman bombalandı - Gündemİsrail’den Ebu Ubeyde’ye 'suikast' iddiasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik mesajı! - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik mesajı!"Savunmaya yön veren fikirler!" Roketsan, Mavi Vatan'ın geleceğini inşa ediyor... - GündemRoketsan, Mavi Vatan'ın geleceğini inşa ediyor!Bakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad ile görüştü - GündemBakan Fidan, Haşdi Şabi lideri ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan Harp Okulları mezuniyetinde! 15 Temmuz'u hatırlatıp meydan okudu - Gündem"40 yıldır beslediklerinin kafasını kopardık"Genç kızların eğlencesi faciayla bitti! 3'ü de alev aldı, birinin durumu ciddi - GündemGenç kızların eğlencesi faciayla bitti!
Sonraki Haber Yükleniyor...