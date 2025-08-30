Denizli'de başlayan orman yangınıyla mücadele sürüyor! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Denizli'nin Buldan ilçesinde dün çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden yayıldı. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.
Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında dün çıkan orman yangınına gece boyunca da müdahale edildi.
BİR DOZER OPERATÖRÜ YARALANDI
Çalışmalar sırasında iş makinesinin ekipmanına ayağı sıkışan Buldan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli dozer operatörü Burak Pehlivanoğlu yaralandı. Pehlivanoğlu'nun ayağında kırık olduğu öğrenildi.
ÇOK SAYIDA ARAÇ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Bölgede yangına müdahalede, Denizli ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 10 helikopter, 66 arazöz, 10 iş makinası, 45 ilk müdahale aracı ve 361 personel çalışma yürütüyor.
EVLER ZARAR GÖRDÜ, HAYVANLAR TELEF OLDU
Yangın sırasında bazı evler zarar gördü, küçükbaş hayvanlar telef oldu.
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgara rağmen havanın kararmasının ardından müdahale yer ekiplerinin çalışmasıyla sürüyor.