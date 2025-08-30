Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tarlası bir anda alev aldı! Yangını söndürmeye çalışırken yaralandı

Tarlası bir anda alev aldı! Yangını söndürmeye çalışırken yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çorum, Yangın, Yaralanma, İtfaiye, Jandarma, Yardım, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'da tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Yangına müdahale etmek isteyen tarla sahibi ise yaralandı.

Çorum'un Çanakçı köyünde Satılmış Ş.'ye (80) ait tarlada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden Satılmış Ş., kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken sol el ve ayağında 2. derece yanıklar oluştu.

30 DÖNÜMLÜK TARLA ZARAR GÖRDÜ

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, köylülerin desteğiyle yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınan yangında yaklaşık 30 dönümlük tarla zarar gördü.

Tarlası bir anda alev aldı! Yangını söndürmeye çalışırken yaralandı - 1. Resim

TARLA SAHİBİ HASTANEDE

Yangında yaralanan Satılmış Ş., sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Tarlası bir anda alev aldı! Yangını söndürmeye çalışırken yaralandı - 2. Resim

KÜREĞİMİZİ KAPIP KOŞTUK

Söndürme çalışmalarına destek veren Hüseyin Keser isimli vatandaş, "Tarla sahibinin bağı yanmaya başlamış, bize de telefonla haber verdiler. Ben de yakında oturuyorum. Haberi alır almaz arkadaşımla küreklerimizi alıp yangının olduğu alana geldik. Gücümüzün yettiği kadar söndürmeye çalıştık. İtfaiye ve diğer ekipleri aradık, onlar da şu an müdahale ediyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

