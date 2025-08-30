Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bağcılar'da sabah saatlerinde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bağcılar'da sabah saatlerinde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bağcılar, Yangın, Tekstil Atölyesi, Duman, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bağcılar'da bulunan üç katlı tekstil atölyesinin çatısından sabah saatlerinde alevler yükseldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile kontrol altına alınırken, iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan üç katlı bir tekstil atölyesinde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çatıyı sardı.

Bölgeden yoğun duman yükselirken, içeride çalışan işçiler kendi imkanlarıyla binadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerin diğer katlara ve çevredeki binalara sıçramasını önledi.

Bağcılar'da sabah saatlerinde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - 1. Resim

BİR SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın tamamen söndürülürken, atölyede maddi hasar oluştu.

Çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Almanya’nın kara sonbaharı: İşsizler ordusu sokağa taştı
