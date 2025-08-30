Bağcılar'da sabah saatlerinde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan üç katlı bir tekstil atölyesinde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çatıyı sardı.

Bölgeden yoğun duman yükselirken, içeride çalışan işçiler kendi imkanlarıyla binadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerin diğer katlara ve çevredeki binalara sıçramasını önledi.

BİR SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın tamamen söndürülürken, atölyede maddi hasar oluştu.

Çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.