2025'in İzmir'inde çeşme kuyruğu! Yaşlısı genci bidonla sırada

İzmir'deki su krizi vatandaşı çileden çıkardı. Kuraklık nedeniyle uzun süredir saatlik su kesintileri yaşayan vatandaşlar bu defa isale hattındaki arıza nedeniyle susuz kaldı.

Hattaki arıza sonucu 8 ilçede zorunlu olarak uygulanan 32 saatlik su kesintisi Çiğli'de yaşayanları çeşme başlarına götürdü.

Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Yakakent Mahallesi'ndeki kaynak suyunun bulunduğu çeşmeye bidon ve damacanalarıyla geldi.

VATANDAŞ PERİŞAN OLDU

Suyunun başında uzun süre bekleyen vatandaşların, güneşten etkilenmemek için ağaçların gölgelerinde beklediği görüldü.

Su almaya gelen 70 yaşındaki Cemal Bektaş, dün akşam 21.00'den itibaren suların kesildiğini söyledi.

Suların 2 gün boyunca kesik olacağını öğrendikten sonra sabah saatlerinde kaynak suyunun bulunduğu çeşmeye geldiğini anlatan Bektaş, "Halk çok perişan. 2 ya da 3 saat su kesintisi olsa sorun yok ama 2 gün. Olmuyor böyle. Bir çaresini bulmaları lazım. Su doldurmak için 5 litrelik 15 bidon getirdim" dedi.

İsrafil Aslan ise bir saattir su doldurmak için beklediğini, kuyruğun her geçen saat uzadığını söyledi.

32 saatlik su kesintisi nedeniyle mağdur olduklarını belirten Aslan, "İyi bir şey değil. Tuvalete gidemiyoruz, içemiyoruz, yemek yiyemiyoruz." dedi.

İZMİR'DE SU KESİNTİSİNİN OLACAĞI İLÇELER

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) dün, Menemen ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza oluştuğunu bu nedenle Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinin tamamına, Karabağlar, Menemen ve Konak'ın ise bazı mahallelerine 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında toplam 32 saat su verilmeyeceğini açıklamıştı.