2025'in İzmir'inde çeşme kuyruğu! Yaşlısı genci bidonla sırada

2025'in İzmir'inde çeşme kuyruğu! Yaşlısı genci bidonla sırada

Güncelleme:
İsale arızasının yaşandığı İzmir'de 8 ilçede 32 saatlik su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Kesintinin yaşanacağı ilçelerden Çiğli'de vatandaşlar çeşme başlarında kuyruk oluşturdu. Saatlerde kuyrukta bekleyen vatandaşlar, "Tuvalete gidemiyoruz, içemiyoruz, yemek yiyemiyoruz. 2 ya da 3 saat su kesintisi olsa sorun yok ama 2 gün. Olmuyor böyle" sözleriyle tepki gösterdi.

İzmir'deki su krizi vatandaşı çileden çıkardı. Kuraklık nedeniyle uzun süredir saatlik su kesintileri yaşayan vatandaşlar bu defa isale hattındaki arıza nedeniyle susuz kaldı. 

Hattaki arıza sonucu 8 ilçede zorunlu olarak uygulanan 32 saatlik su kesintisi Çiğli'de yaşayanları çeşme başlarına götürdü. 

2025'in İzmir'inde çeşme kuyruğu! Yaşlısı genci bidonla sırada - 1. Resim

Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Yakakent Mahallesi'ndeki kaynak suyunun bulunduğu çeşmeye bidon ve damacanalarıyla geldi.

2025'in İzmir'inde çeşme kuyruğu! Yaşlısı genci bidonla sırada - 2. Resim

VATANDAŞ PERİŞAN OLDU

Suyunun başında uzun süre bekleyen vatandaşların, güneşten etkilenmemek için ağaçların gölgelerinde beklediği görüldü.

Su almaya gelen 70 yaşındaki Cemal Bektaş, dün akşam 21.00'den itibaren suların kesildiğini söyledi.

2025'in İzmir'inde çeşme kuyruğu! Yaşlısı genci bidonla sırada - 3. Resim

Suların 2 gün boyunca kesik olacağını öğrendikten sonra sabah saatlerinde kaynak suyunun bulunduğu çeşmeye geldiğini anlatan Bektaş, "Halk çok perişan. 2 ya da 3 saat su kesintisi olsa sorun yok ama 2 gün. Olmuyor böyle. Bir çaresini bulmaları lazım. Su doldurmak için 5 litrelik 15 bidon getirdim" dedi.

İsrafil Aslan ise bir saattir su doldurmak için beklediğini, kuyruğun her geçen saat uzadığını söyledi.

2025'in İzmir'inde çeşme kuyruğu! Yaşlısı genci bidonla sırada - 4. Resim

32 saatlik su kesintisi nedeniyle mağdur olduklarını belirten Aslan, "İyi bir şey değil. Tuvalete gidemiyoruz, içemiyoruz, yemek yiyemiyoruz." dedi.

2025'in İzmir'inde çeşme kuyruğu! Yaşlısı genci bidonla sırada - 5. Resim

İZMİR'DE SU KESİNTİSİNİN OLACAĞI İLÇELER

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) dün, Menemen ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza oluştuğunu bu nedenle Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinin tamamına, Karabağlar, Menemen ve Konak'ın ise bazı mahallelerine 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında toplam 32 saat su verilmeyeceğini açıklamıştı.

 

Rusya’da göçmenlere dijital kelepçe! Uymayan sınır dışı edilecek
