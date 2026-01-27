Fransa’da AB ile MERCOSUR arasında imzalanan ticaret anlaşmasına karşı çıkan çiftçilerin protestosu olaylı geçti. Polisle yaşanan arbedede 5 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Fransa’nın güneyindeki Toulouse kentinde, Avrupa Birliği ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına tepki gösteren çiftçilerin eylemi gerginliğe sahne oldu. Protesto sırasında polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Ulusal basına yansıyan bilgilere göre, çiftçiler valilik tarafından izin verilmeyen bir güzergâhta yürüyüşe devam etmek isteyince polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında çıkan olaylarda 5 kişi yaralanırken, 6 kişi gözaltına alındı.

YOĞUN BİBER GAZI KULLANILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı göstericilerin polise sandalye fırlattığı, güvenlik güçlerinin ise kalabalığı bir kafenin önünden uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Bölgede yoğun biber gazı kullanıldığı da görüntülere yansıdı.

Protestoların merkezinde, 25 yıl süren müzakerelerin ardından 17 Ocak’ta imzalanan AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşması yer alıyor. Anlaşma, sığır eti, kümes hayvanları ve süt ürünleri gibi tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlarken, MERCOSUR ülkelerinin de Avrupa sanayi ürünlerine pazarlarını daha fazla açmasını öngörüyor.

Ancak Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesindeki çiftçi örgütleri, anlaşmanın yerel üreticileri korumakta yetersiz kaldığını savunuyor. Brüksel ise anlaşmayı, AB’nin Latin Amerika’daki ekonomik ve jeopolitik etkisini artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

