Fransa’da muhtemelen kontamine süt tozu tüketen iki bebeğin ölümü, Avrupa genelinde bebek maması sektörünü sarsan bir krizi tetikledi. Olayların ardından Fransız savcılıkları ve sağlık makamları geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

Şüpheli tüm bebek mamalarının raflardan indirildiği duyuruldu.

Bordeaux savcılığı, bebeklerden birinin iki haftalık olduğunu ve 8 Ocak’ta, geri çağrılan bir partiden süt içtikten sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.

İkinci bebeğin ise 27 günlük olduğu ve 23 Aralık’ta Angers kentinde öldüğü bilgisi paylaşıldı.

NESTLE AVRUPA GENELİNDE ÜRÜN TOPLADI

Nestlé, 6 Ocak’ta başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde bebek sütü partilerini piyasadan çekmişti.

Fransız yetkililer, hayatını kaybeden iki bebeğin Nestlé ürünleri tükettiği iddiasını araştırıyor. Şirket, şu aşamada ürünleri ile ölümler arasında kesin bir bağ bulunmadığını savundu ve soruşturmalara tam işbirliği mesajı verdi.

Belçika’da ise bir bebeğin cereulide toksini nedeniyle hastalandığı, yaklaşık 10 gün sonra tamamen iyileştiği bildirildi. Yetkililer, toksinin Nestlé süt ürününde tespit edildiğini açıkladı.

DANONE DE ÜRÜNLERİNİ ÇEKTİ

Fransız gıda devi Danone, 23 Ocak 2026’da Fransa’da iki bebek maması ürününü piyasadan topladı.

Danone, daha önce Singapur’da Dumex markalı bebek maması ürünlerini raflardan indirmişti.

LACTALİS KRİZİ BÜYÜTTÜ

Fransız Lactalis grubu, cereulide şüphesi nedeniyle Fransa başta olmak üzere birçok ülkede bebek maması ürünlerini piyasadan çekti. Geri çağırma kararı; İspanya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Avustralya, Çin, Meksika, Kuveyt, Tayvan ve Gürcistan’ın da aralarında bulunduğu 18’den fazla ülkeyi kapsadı.

CEREULİDE NEDİR? AVRUPA'DA NASIL YAYILDI?

Cereulide, bazı bakteriler tarafından üretilen ve özellikle bebeklerde şiddetli kusma, ishal ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir madde olarak biliniyor. Isıya dayanıklı yapısı nedeniyle üretim sürecinde fark edilmeden ürünlerde kalabildiği ifade ediliyor.

Risk nedeniyle Avrupa genelinde alarm verilirken, İsviçre merkezli Nestlé’ye ait bebek maması ürünleri dünya çapında 60’tan fazla ülkede raflardan indirildi.

