İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra’da düzenlenen bir komedi şovunda sahneye çıkarak canlı yayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u hedef aldı.

"BONJOUR DEDİ, SALON KAHKAHAYA BOĞULDU

Duchess Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen “The Political Party Live” programına katılan Starmer, canlı seyirci önünde röportaj verdi. Kendisine uzatılan güneş gözlüğünü takan Starmer, salona dönerek “Bonjour” dedi.

TOP GUN GÖNDERMESİYLE MESAJ NETLEŞTİ

Starmer, TikTok hesabında paylaştığı videoda Macron’u etiketledi. Paylaşımda, aviator gözlükleriyle bilinen Top Gun filmine gönderme yaparak “Konuş benimle, Goose” ifadesini kullandı. Gönderi kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

DAVOS’TAKİ GÖRÜNTÜ AKILLARA GELDİ

Starmer’ın bu çıkışı, Macron’un geçen hafta Davos’ta dünya liderleriyle görüşmelere güneş gözlüğüyle katılmasının ardından geldi. Fransız basını, Macron’un bu tercihini gözündeki sağlık sorununa bağlamıştı.

"PARLAMENTODA GÖREMEM"

Starmer, sahnedeki şovunun ardından normal gözlüğünü geri alması gerektiğini söyledi. Aksi halde Parlamento’da göremeyeceğini dile getiren Başbakan, salonu bir kez daha güldürdü.

