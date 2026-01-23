Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Davos Zirvesi'nde güneş gözlüğü takarak yaptığı konuşma, sadece sosyal medyada değil, borsada da büyük yankı uyandırdı. Macron'un sıra dışı görünümü, İtalyan gözlük üreticisi iVision Tech'in hisselerini bir günde yaklaşık yüzde 28 fırlatarak şirketin piyasa değerine 4.1 milyon dolar kazandırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsviçre'deki Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yıllık toplantısında taktığı pilot güneş gözlükleri, üretici firma iVision Tech'in hisselerini Perşembe günü neredeyse yüzde 28 oranında yükseltti. Fransız liderin bu sıra dışı görüntüsü, kısa sürede sosyal medyada viral hale gelmişti.

Yüksek kaliteli gözlük markası Henry Jullien'in sahibi olan iVision Tech grubu, Macron’un taktığı modelin, web sitesinde 659 euro (yaklaşık 34 bin TL) fiyat etiketiyle satılan "Pacific S 01" olduğunu açıkladı.

iVision Tech CEO'su Stefano Fulchir, Reuters'e yaptığı açıklamada, bu durumun "kesinlikle hisseler üzerinde bir 'vay be' etkisine neden olduğunu" ifade etti. Yaşanan bu çarpıcı yükseliş, İtalyan şirketin piyasa değerine yaklaşık 3.5 milyon euro (179 milyon lira) ekledi.

'TOP GUN' BENZETMESİ VİRAL OLDU

Macron'un gözlüklü görünümü hakkında sosyal medyada, 1986 yapımı Tom Cruise'un başrol oynadığı "Top Gun" filmine gönderme yapan çok sayıda meme ve yorum yayıldı. Olay, ABD Başkanı Donald Trump'ın bile dikkatini çekerek yorum yapmasına neden oldu.

Macron'un ofisi, kapalı alanda gerçekleşen konuşma sırasında güneş gözlüğü takma tercihinin, gözündeki patlayan bir kan damarını koruma amaçlı olduğunu açıkladı. Ancak ofis, gözlüklerin markasını resmen doğrulamadı.

Yine de CEO Fulchir, 2024 yılında bizzat Macron'a gönderdiğini belirttiği Henry Jullien gözlüklerini açıkça tanıyabildiğini söyledi.

