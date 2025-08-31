İzmir'de sular neden yok, ne zaman gelecek? İZSU duyurdu, işte suların geleceği saat

İzmirlilerin su sıkıntısı devam ediyor. Kentte vatandaşlar sürekli kesilen sulardan şikayetçi. Bir haber daha geldi, İZSU yeni kesinti için saat verdi. Peki İzmir'de sular neden kesiliyor, nerelerde su yok, sular ne zaman gelecek? İşte cevaplar ve ayrıntılar...

İZMİR'DE SULAR KESİLDİ?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamada, Menemen ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza meydana geldiği ve bu nedenle su kesintisi yapılacağı belirtildi.

İZMİR SU KESİNTİSİ NELEREDE OLACAK?

Kesinti kapsamında Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinin tamamına, Karabağlar, Menemen ve Konak'ın ise bazı mahallelerinde sular olmayacak.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN KESİLECEK?

30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında toplam 32 saat su kesintisi olacak.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Açıklamada, onarımın tamamlanmasının ardından arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen düzeye gelmesinde gecikmeler yaşanabileceği, kullanım yoğunluğu sebebiyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinin ardından farklılık gösterebileceği ifade edildi.