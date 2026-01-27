TV8 ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2026, bu akşam yayınlanan yeni bölümüyle gündeme geldi. Sarı, kırmızı ve mavi takımdaki yarışmacılar ödül-ceza oyunu için parkura çıktı. Peki, "27 Ocak Survivor ödülü hangi takım kazandı, cezayı kim aldı?" İşte, 27 Ocak Survivor ödülünü kazanan takım...

Survivor ödül oyununu kazanan takım bu akşam yayınlanan bölümle belli oldu. TV8'de izleyici karşısına çıkan Survivor'da yarışmacılar ödül için mücadele etti. Barış, Sercan, Nefise, Büşra, Osman gibi eski yarışmacıların dahil olmasıyla üçerli takımlarla oynanan ödül oyununda kazanana Bursa kebabı verildi. Ceza olarak da Dominik'te bir okulun boyanacağı belli oldu. Öte yandan cezayı almamak için yarışmacılar zorlu parkurda tüm performanslarını ortaya koydu.

27 Ocak Survivor'da ödül oyunu 10 puanla Mavi takım kazandı. Karşılaşmada mavi takım 9, kırmızı takım ise 4 puanda kaldı. Cezayı alan ise Mavi takım oldu. Böyelikle 4 günlük challenge'ın sonucu netleşti.

Oyunun başlangıcında yarışmacılar ip sarılı bir halkanın içine girerek dönüp belirlenen noktaya kadar ilerledi. Ardından halkanın içinden çıkarak denge etabına hızlıca geçtiler ve büyük topları elleriyle itikleyerek belirlenen noktaya getirip yuvarlak dairenin içine yerleştirdiler.

Daha sonra iki adet tahtayı alarak eksik olan basamak bölümüne yerleştiren yarışmacılar, atış etabına geçti. Denge, hız ve atışın ön planda olduğu oyunda kırmızı ve sarı takım baş başa mücadele ederken, mavi takım geride kaldı.

Seren Ay, Can'ı atışlarında elindeki bumerang ve halkayı daha sert atması yönünde uyardı. Barış'ın sayı kazandıran atışıyla Kırmızı ve Sarı takım skoru 8-8'e getirdi. Seda-Nefise- Lina karşılaşmasında Seda'nın galip gelmesiyle sarı ve kırmızı takımın skoru 9-9'a eşitlendi. Bu eşitliği bozan yarışmacı ise Sercan oldu.

26 Ocak mücadelede kaybeden ve ceza alan takım mavi takım olurken, kazanan takımlar Kırmızı ve Sarı oldu.

