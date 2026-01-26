TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2026'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı, mavi ve sarı takım arasında mücadele zirveye çıkarken Seren Ay ile Nefise kavgası gündeme damga vurdu. Öte yandan çuval dolusu soğanları doğrama cezasını kaybeden takım arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Bir yandan 1 aydır mücadele eden mavi ve kırmızı takımlar, öte yandan Survivor'a performansıyla iz bırakan deneyim yarışmacıların yer aldığı sarı takımın karşılaşması izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. 26 Ocak 2026 Pazartesi günü yayınlanan bölümde yarışmacılar uzun bir parkurda performanslarını gösterdi. Hem hız hem de atışın ön planda olduğu parkurun sonunda, masada duran topları diskle devirip stick ile 4 labutu deviren kazandı.

Seren Ay- Nefise kavgası gündem oldu! Survivorda kim kazandı? Soğan doğrama cezasını alan takım merak ediliyor

26 OCAK SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

26 Ocak Survivor'da ödül oyununu Sarı takım kazandı. Kırmızı ve mavi takım ise 5'er puanda kaldı.

26 Ocak'ta Survivor 20206'da kırmızı, mavi ve sarı takım arasında mücadele gerçekleşti. Parkuda tüm performansını ortaya koyan yarışmacılar takımına sayı getirmek için elinden geleni yaptı. 10 puanı getiren takım ödül oyununu kazandı.

Sarı takımda Murat Özyağcı, Nagihan, Sercan, Nefise ve Osman bugünkü parkurda dikkat çekerken aldıkları sayılarla önde devam etmeyi başardı.

Kırmızı ve mavi takım ise ölümüne mücadele etti. Hem ödül oyununu kazanmak hem de cezayı almamak için var gücüyle yarıştılar. Nefise'nin getirdiği 10. sayıyla sarı takım ödülün sahibi oldu.

SEREN AY- NEFİSE KAVGASI GÜNDEM OLDU

Seren Ay ile Nefise kavgası günün en çok konuşulan konuları arasındaydı. Seren Ay - Nefise mücadelesinde, Nefise'nin erken çıktığı gerekçesiyle itiraz eden Seren Ay ile Nefise arasında gerginlik arttı. Özellikle Nefise'nin "1 aydır buradasın oynamayı öğren, konuşmayı öğren. Bu ne? Sevilmiyorsun zaten takımında bile." sözleri üzerine Seren Ay'ın tepkisi çok konuşuldu.

26 OCAK SURVİVOR’DA HANGİ TAKIM CEZAYI ALDI?

Ödül oyununu kaybeden takım çuvallar dolusu soğanı doğrama cezası aldı. 8 puanı toplayan takım ikinci olacak.

