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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 150 iş adamıyla Madrid’e çıkarma

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı, hükûmetler arası zirve için İspanya’da. İspanyol yetkililer, 13 ikili anlaşmanın imzalanacağı ve büyük bir iş formunun düzenleneceği zirveye “İspanya’nın çok uzun zaman sonra ilk defa şahit olacağını” söyledi. Erdoğan’a 150 iş adamı eşlik ediyor.

İSMAİL KAPAN - İki ülkenin ‘çok önemli ve sağlam ikili ilişkilere sahip olduğunu, Türkiye ve AB’nin pozitif gündemli ajandasını devam ettirdiğini’ belirten kaynaklar, şu değerlendirmede bulundu: İspanya, bu tip üst düzey hükûmetler arası zirveyi sınırlı sayıda ülkeyle yapıyor ve Türkiye bunlardan biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 150’den fazla iş insanı eşlik edecek. İspanya bu kadar geniş kapsamlı ikili zirveye çok uzun zaman sonra ilk defa şahit olacak. 

Bölgesinde stratejik bir aktör olan Türkiye, Ukrayna-Rusya Savaşı ile İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulması için çok yoğun bir diplomasi yürütüyor. İspanya’nın Filistin devletini tanıması, Türkiye ve diğer bölge ülkelerde çok büyük değer gördü. Bu yüzden bölgesel ve uluslararası iş birliklerine büyük önem veriyoruz.

HEDEF: 25 MİLYAR AVRO TİCARET HACMİ

Zirve sonrasında bakanlıklar ve devlet kurumları arasında 13 ikili anlaşma veya moratoryum imzalanacak. Diğer yandan zirveyle bağlantılı olarak yapılacak iş forumu da iki ülke arasındaki ilişkileri perçinleyecek ve yeni kapılar açacak. Savunma ve güvenlik sanayisi ile ilgili de özel bir ayrı toplantı yapılacak. İspanya ile Türkiye arasındaki mevcut ikili ticaret hacmi 18 milyar avro. 2021’de konulan 20 milyar avroluk hedefe çok yaklaşıldı. Yeni hedef 25 milyar avroya çıkarılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 150 iş adamıyla Madrid’e çıkarma - 1. Resim

SAVUNMA SANAYİİNDE İŞ BİRLİĞİ

Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı’nda Kral VI. Felippe ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı, görüşmede Türkiye ile İspanya 
arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da derinleşeceğine inandığını söyledi. İki ülkenin ticaret hacmini genişleteceğini, savun-
ma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliği için adımlar atılacağını dile getiren Erdoğan, İspanya’nın Filistin’e 
verdiği desteğin çok önemli olduğunu ve İsrail’e baskıların artması gerektiğini belirtti, ayrıca Felippe’yi Türkiye’ye davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 150 iş adamıyla Madrid’e çıkarma - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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