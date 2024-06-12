İtalya ve İspanya ziyareti öncesi dikkat çeken görüşme: Erdoğan'dan Filistin teması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesini masaya yatıracağı İspanya ve İtalya ziyareti öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Erdoğan UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nda diplomasi trafiğine devam edecek. Erdoğan 12-13 Haziran'da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in daveti üzerine İspanya'ya gidecek.

Erdoğan G7 Zirvesi için İspanya'dan İtalya'ya geçecek. Erdoğan'ın temaslarında gündemi İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Filistinlilere yaşatılan insanlık dramı olacak.

Erdoğan'ın Avrupa'daki temaslarından önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi dikkat çekti. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğudaki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi Beştepe'de kabul etti.

Ziyaret, X'teki 'Erdoğan Dijital Medya' hesabından duyuruldu.

İSPANYA ZİYARETİNİN GÜNDEMİ

Ziyaretin gündeminde Türkiye-İspanya ilişkilerinin yanı sıra, Filistin meselesi de olacak. İkili 19 milyar dolar seviyesine ulaşan ortak ticaret hacminin artırılması için atılacak adımları değerlendirecek. Türkiye’nin Eurofighter Tayfun uçakları talebi de gündeme getirilecek.

Gazze de ziyaretin önemli başlıklarından biri olacak. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve 2 devleti çözüm perspektifiyle barışa giden yolun açılması için atılabilecek adımlar istişare edilecek. Filistin devletini tanıyan Avrupa ülkelerinin başında gelen ispanya ile küresel çapta ortaya konulacak ortak çabalar da görüşülecek.

İTALYA'DA MASADA NE KONUŞULACAK?

Gazze’de yaşananlar sadece, ispanya ziyaretinde değil, İtalya’da düzenlenecek G-7 zirvesinin de gündeminde olacak. İspanya’dan İtalya’ya geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerine, bölgede atılması gereken adımları anlatacak. Erdoğan’ın zirve marjında, devlet ve hükümet başkanlarıyla baş başa görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan, temaslarına, kurban bayramı sonrasında da devam edecek.