Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarını tebrik etti.
Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda mağlup ederek Süper Lig'de 24. defa şampiyon olarak zirvede tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Galatasaray'ı ve camiasını tebrik etti.
"GALATASARAY'I YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm @GalatasaraySK
camiasını yürekten tebrik ediyorum."
camiasını yürekten tebrik ediyorum."
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem