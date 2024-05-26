Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı

"GALATASARAY'I YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm @GalatasaraySK

camiasını yürekten tebrik ediyorum."

Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda mağlup ederek Süper Lig'de 24. defa şampiyon olarak zirvede tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Galatasaray'ı ve camiasını tebrik etti.