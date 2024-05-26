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Galatasaray 24. kez Süper Lig şampiyonu oldu! Sarı-kırmızılılar 5. yıldıza bir adım uzaklıkta

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray 24. kez Süper Lig şampiyonu oldu! Sarı-kırmızılılar 5. yıldıza bir adım uzaklıkta
Galatasaray, Şampiyonluk, Mauro Icardi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Taraftarlar tarafından Galatasaray kaç kez şampiyon oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca Galatasaray'ın 5. yıldızı takmasına kaç şampiyonluk kaldığı da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray ve Konyaspor karşı karşıya geldi. 

Sarı-kırmızılılar rakiplerini deplasmanda 3-1 yenerek 102 puanla şampiyon oldu.

Taraftarlar tarafından Galatasaray'ın kaçıncı kez şampiyon olduğu merak ediliyor.

Galatasaray 24. kez Süper Lig şampiyonu oldu! Sarı-kırmızılılar 5. yıldıza bir adım uzaklıkta - 1. Resim

GALATASARAY KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?

Galatasaray Okan Buruk ile üst üste ikinci kez kupayı alarak olarak Süper Lig'de toplamda 24. şampiyonluğunu kazandı.

Türkiye'de futbol kulüpleri dünyadaki standart kullanımdan farklı olarak 5 şampiyonlukta bir armalarına yıldız ekliyor.

Galatasaray'ın 5. yıldızı takmasına ise 1 şampiyonluk kaldı.

Galatasaray 24. kez Süper Lig şampiyonu oldu! Sarı-kırmızılılar 5. yıldıza bir adım uzaklıkta - 2. Resim

ŞAMPİYONLUĞU GETİREN İLK GOL ICARDI'DEN GELDİ

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma boyunca Galatasaray rakip takımın kalesine birçok deneme yaptı.

Galatasaray'a şampiyonluğu getiren gollerden ilkini 29. dakikada Mauro Icardi attı.

İlk yarının ardından 51. dakikada Mauro Icardi bir gol daha atarak karşılaşmayı 2-0'a getirdi.

Son golü ise 53. dakikada Berkan Kutlu attı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardı 2023-2024 sezonunda bu karşılaşma ile birlikte toplam 32 tane gol attı.

Galatasaray 24. kez Süper Lig şampiyonu oldu! Sarı-kırmızılılar 5. yıldıza bir adım uzaklıkta - 3. Resim

ŞAMPİYONLUK SON MAÇA KALMIŞTI

Ligi 99 sırada ikinci olarak bitiren Fenerbahçe ile Galatasaray, 37. haftada karşı karşıya gelmişti.

Sarı-lacivertli ekip derbiyi 1-0 yenerek şampiyonluk mücadelesini son haftaya sürüklemişti.

İstanbulspor karşısında galip gelmeyi başaran Fenerbahçe, eğer Galatasaray Konyaspor karşısında kaybetseydi ikili averaj kuralı sayesinde şampiyon olacaktı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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