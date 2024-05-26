Galatasaray 24. kez Süper Lig şampiyonu oldu! Sarı-kırmızılılar 5. yıldıza bir adım uzaklıkta

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mayıs 2024 20:38 - Güncelleme: 26 Mayıs 2024 21:12 - Güncelleme:

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Taraftarlar tarafından Galatasaray kaç kez şampiyon oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca Galatasaray'ın 5. yıldızı takmasına kaç şampiyonluk kaldığı da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...