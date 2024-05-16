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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan il başkanlarına uyarı: Yaptığımız yatırımları anlatamıyorsunuz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan il başkanlarına uyarı: Yaptığımız yatırımları anlatamıyorsunuz
Erdoğan, İstanbul, Yusuf Ziya Yılmaz, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önceki gün yapılan il başkanları toplantısında, kendisinden talepte bulunmak için söz alan bazı il başkanlarına “Çalışmıyorsunuz” diye sitemde bulunduğu öğrenildi.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ -  Edinilen bilgilere Erdoğan’ın Çorum’a hızlı tren, Eskişehir’in bir ilçesine de tren hattı isteyen il başkanlarına “En büyük hızlı tren yatırımlarını İstanbul, Ankara, Eskişehir’e yaptık. Bu işler sadece yatırım yapmakla olmuyor, çalışmıyorsunuz. Çorum mitingi çok kalabalıktı ama oy kaybı yaşadık, ilçe kaybettik. Yaptığımız yatırımları anlatamıyorsunuz” diye konuştu.

"YOZGAT VE ŞANLIURFA'YI YANLIŞ ADAY YÜZÜNDEN KAYBETTİK"

“Halkı kibirlilerden kurtaracağız” diyen Erdoğan’ın bazı illerin yanlış aday tercihi yüzünden kaybedildiğini dile getirdiği de öğrenildi. Erdoğan “Yozgat ve Şanlıurfa’yı yanlış aday yüzünden kaybettik” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan’ın Türkiye’nin en genç belediye başkanı seçilen Karabük Belediye Başkanı’nı ve İl Başkanı’nı seçimlerdeki başarısından dolayı da tebrik ettiği, talepleri için ilgili bakanlıklarla istişare hâlinde olmaları talimatı verdiği ifade edildi.

"DAVAYI İÇSELLEŞTİREREK ÇALIŞIN" UYARISI

Öte yandan toplantıya katılan il başkanları ve belediye başkanlarına sunum yapan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz “Şatafat, lüks, gösteriş ve korumalardan uzak durun. Davayı içselleştirerek çalışın” uyarısında bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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